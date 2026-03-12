«La soberanía popular expresada en el voto es sagrada», dice Maria Corina Machado en Chile

1 minuto

Santiago de Chile, 12 mar (EFE).- La líder opositora venezolana María Corina Machado aseguró hoy que «la soberanía popular expresada en el voto es sagrada» y dijo que hoy los venezolanos «están más unidos que nunca».

En su primera rueda de prensa tras el reconocimiento de Delcy Rodríguez por Estados Unidos, la premio Nobel de la Paz instó también a todos los países de Latinoamérica que ayude a los venezolanos a volver a su país «unidos en los valores de democracia y libertad».

«Solo habrá paz en Venezuela con libertad y solo habrá libertad con democracia», agregó tras agradecer a Chile y sentir «envidia» por su democracia. EFE

