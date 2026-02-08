«La victoria de hoy es de todos», dice Anutin, llamado a renovar mandato en Tailandia

3 minutos

Bangkok, 8 feb (EFE).- Anutin Charnvirakul, primer ministro de Tailandia desde el pasado septiembre y cuyo partido, el conservador Bhumjaithai («Orgullo tailandés»), lidera de forma inesperada con amplia ventaja el recuento de votos tras las elecciones de este domingo, aseguró que su victoria «es la de todos los ciudadanos».

«La victoria no pertenece únicamente a los miembros de la formación (el Bhumjaithai). Aceptamos con humildad la decisión del pueblo de confiarnos esta responsabilidad», dijo hoy Anutin.

Con más del 50 % escrutado, su formación se impone con 196 de los 500 escaños en liza, seguida a bastante distancia por el reformista Partido del Pueblo (109) y el populista Phue Thai de la dinastía Shinawtra (80).

Se trata de un resultado sorprendente para un partido que en las últimas elecciones, celebradas en 2023, apenas logró 70 escaños, y que según los sondeos preelectorales se situaba por detrás del reformista PP en intención de voto.

Para el PP es una derrota especialmente dura, después de que su predecesor, Avanzar, arrasara en los comicios anteriores, si bien no pudo gobernar por el veto del entonces conservador Senado.

Aunque Anutin reconoció hoy que no se trata aún del resultado oficial, el conservador subrayó su compromiso con «gestionar el país con honestidad, dedicación y firme apego al sistema democrático con el rey como jefe de Estado, teniendo siempre como objetivo el beneficio de la nación, la religión, la monarquía y el pueblo».

«La victoria de hoy es la victoria de todos los ciudadanos», añadió.

Amante de la aviación, Anutin fue nombrado primer ministro el pasado septiembre, después de que su predecesora, Paetongtarn Shinawtra, fuera destituida en una polémica decisión del conservador Tribunal Constitucional por críticas al poderoso Ejército tailandés.

El histórico conflicto fronterizo con Camboya, con dos brotes los pasados julio y diciembre que dejaron alrededor de un centenar de fallecidos, ha allanado el camino al poder de Anutin, de 59 años.

El político se ha presentado como líder necesario en medio de los enfrentamientos con el país vecino y como un mayor defensor del Ejército en tiempos de crisis que el PP -que defiende reformas institucionales en un país donde los militares y la Casa Real tienen mucha influencia- y el PT, histórico enemigo de las fuerzas armadas.

Líder del partido desde 2014, cuando tomó el relevo de su padre, Chavarat Charnvirakul -primer ministro interino en 2008 y fundador de la poderosa compañía Sino-Thai Egineering-, en su historial figura una controvertida reforma aprobada en 2022 que convirtió a Tailandia en el único país de Asia en permitir la venta de marihuana para uso recreativo. EFE

