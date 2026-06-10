«Las actas del extranjero nos dan mucho aliento», dice Fujimori con miras a ganar en Perú

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Lima, 10 jun (EFE).- La candidata derechista Keiko Fujimori, que se juega voto a voto la Presidencia de Perú contra el izquierdista Roberto Sánchez, afirmó este miércoles que las actas que están llegando desde el extranjero les dan «mucho aliento» pues le están acercando a su oponente, con miras a poder sobrepasarlo en el escrutinio.

Con el 97,8 % del escrutinio, Sánchez gana a Fujimori con un 50,01 % frente al 49,98 %, mientras que en el extranjero, donde se han contabilizado el 83,4 % de los votos, la derechista alcanza 63,3 % del sufragio frente al 36,6 % del izquierdista.

«(Estamos) muy prudentes, vamos a esperar las cifras oficiales pero sin duda cuando aumenta el conteo, sobre todo de las actas que vienen del extranjero pues nos da mucho aliento», dijo Fujimori a medios locales en la puerta de su domicilio.

Sánchez, que compite en nombre del encarcelado expresidente Pedro Castillo (2021-2022), sostuvo antes y después de la jornada electoral que respetarán los resultados, pero movimientos cercanos a su partido, Juntos por el Perú, han convocado algunas marchas en defensa del voto popular.

La líder del partido fujimorista Fuerza Popular indicó que Sánchez en su momento ha señalado que va a respetar los resultados finales y se remite a esa declaración.

Fujimori señaló que han mantenido la esperanza de ganar desde el inicio, pues a pesar de declararse un empate técnico al final de la jornada electoral, sabían que las actas de la región amazónica de Loreto, así como las del extranjero, ambas tradicionalmente favorables a la candidata, iban a tardar en llegar.

«Pero también tenemos que entender que nuestro país está fragmentado y vamos a tener que sobretodo tender puentes de unidad», afirmó la candidata, que aspira a la Presidencia por cuarta vez consecutiva, tras haber perdido las tres veces anteriores en la segunda vuelta.

Sánchez tiene una diferencia de 0,028 puntos porcentuales sobre la hija y heredera política del exmandatario Alberto Fujimori (1990-2000), razón por la cual ambos partidos mantienen una estrecha vigilancia del último tramo del cómputo de votos, que se definirá entre la votación en el extranjero y las actas de votación observadas que han sido derivadas a los jurados electorales. EFE

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