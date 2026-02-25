«Las personas negras no son simios»: un congresista exhibe un cartel durante el discurso de Trump

Un legislador demócrata fue expulsado el martes del discurso del presidente Donald Trump sobre el estado de la Unión, después de levantar un cartel que decía «Las personas negras no son simios», en referencia a un video racista de Barack y Michelle Obama publicado en las redes sociales del mandatario estadounidense.

Las imágenes, publicadas y luego eliminadas de la cuenta de Trump en Truth Social, mostraban a los Obama —el primer presidente y la primera dama negros en la historia de Estados Unidos— representados como monos, lo que desató indignación en amplios espectros de la política estadounidense.

El martes, el veterano congresista Al Green, del estado de Texas, se puso de pie cuando Trump llegó para dirigirse a la sesión conjunta del Congreso, y agitó el cartel de protesta antes de que alguien entre el público pareció intentar arrebatárselo.

Green se mantuvo firme y continuó sosteniendo la pancarta cuando Trump inició su discurso en horario estelar.

Sin embargo, el legislador fue evacuado del hemiciclo en medio de cantos que decían «Estados Unidos, Estados Unidos, Estados Unidos».

Durante 2025, Green agitó un bastón hacia Trump y le gritó mientras el mandatario se dirigía al Congreso, lo que provocó abucheos de algunos republicanos presentes y provocó que lo escoltaran nuevamente fuera del recinto.

