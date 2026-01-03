«Libertad, libertad», venezolanos festejan en Lima la detención de Maduro por EE.UU.

Lima, 3 ene (EFE).- Decenas de venezolanos se congregaron este sábado en los exteriores de la embajada de su país en Lima para celebrar la detención del presidente Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos, ocurrida en las últimas horas, a casi un año y medio de su controvertida reelección para un tercer mandato.

Los venezolanos en Lima, donde vive una numerosa comunidad migrante de este país, llegaron a la residencia diplomática a primeras horas de este sábado portando banderas y prendas con los colores nacionales para expresar su algarabía por la captura del líder, acusado por Estados Unidos por conspiración para el narcoterrorismo, entre otros tres cargos.

«La dictadura ya cayó» y «libertad, libertad, libertad», expresaban algunos de los venezolanos reunidos en esta zona del cercado de Lima, mientras se abrazaban y hacían ondear sus banderas.

Otro venezolano celebrando en el lugar, identificado como Frank Díaz, dijo a la emisora RPP que esta era «una noticia que esperaba, me iba a dormir y le pedía a Dios todas las noches que acabara este narcogobierno, este régimen que tenía Venezuela secuestrada por muchos años».

A pesar de celebrar con sus compatriotas, Díaz dijo que sentía alegría pero también tristeza por los bombardeos de EE.UU. que «van a traer daños colaterales» porque su familia sigue viviendo en su país.

Perú tiene aproximadamente a 1,7 millones de venezolanos residiendo en el país, especialmente después de 2017 por las flexibilizaciones en materia migratoria que introdujo el entonces Gobierno peruano como un alivio a la crisis humanitaria y política en Venezuela.

Las relaciones diplomáticas entre Perú y Venezuela están rotas desde 2024, a raíz de la posición peruana de rechazo a la reelección de Maduro, y sus temas consulares son coordinados a través de la embajada de Brasil en ese país.

La fiscal general estadounidense, Pam Bondi, ha recordado este sábado la acusación formal que pesa desde 2020 en EE.UU. sobre Nicolás Maduro por cuatro cargos, incluido el de conspiración para el narcoterrorismo, y ha incluido también en esa imputación a la primera dama, Cilia Flores, capturada hoy junto a su marido por Washington en una operación especial. EFE

