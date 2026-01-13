«Lo más difícil está por venir», dice Frederiksen sobre amenazas de EEUU por Groenlandia

Copenhague, 13 ene (EFE).- La primera ministra de Dinamarca, Mette Frederiksen, tildó este martes de «inaceptable» la presión de Estados Unidos para hacerse con el territorio autónomo danés de Groenlandia y dijo que «lo más difícil está por venir», en la víspera de la cita en Washington entre la diplomacia de ambos países para tratar la situación de la isla ártica.

«No ha sido fácil hacer frente a una presión del todo inaceptable de nuestro aliado más estrecho desde tiempos inmemoriales. Pero muchas cosas apuntan a que lo más difícil está por venir», afirmó Frederiksen en rueda de prensa conjunta con el presidente autónomo groenlandés, Jens-Frederik Nielsen. EFE

