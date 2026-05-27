«Lo mejor es tener respuestas»: nietos defienden en Uruguay la restitución de identidades

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Montevideo, 27 may (EFE).- Convocados por el nodo de Abuelas de Plaza de Mayo en Uruguay, los nietos restituidos en Argentina Leonardo Fossati y Manuel Gonçalves Granada arribaron a Montevideo para asistir al ‘Concierto por la identidad’, un festival para recolectar fondos para la causa que busca a niñas y niños apropiados en dictadura.

Tanto Fossati como Gonçalves Granada defienden la causa de la asociación argentina con la convicción de que haber restituido sus identidades fue una experiencia reparadora y que «lo mejor es tener respuestas más que preguntas».

«Aunque la verdad muchas veces es dolorosa, es algo muy fuerte. Es la verdad y es tu historia, es tu vida», dijo Gonçalves Granada en diálogo con EFE.

Fossati nació en un centro clandestino de detención y luego fue separado de sus padres, Rubén Leonardo Fossati e Inés Beatriz Ortega, que siguen desaparecidos.

Fue el nieto restituido número 81, luego de años de dudar sobre su origen, pero sin sospechar que su causa estaba vinculada a un crimen cometido en dictadura en Argentina (1976-1983).

«No pensaba que mi historia podía ser una de las que Abuelas buscaba, porque hasta ese momento las historias que conocía de nietos restituidos eran nietos que habían sido criados por familias de fuerzas militares o policiales y no era mi caso, pero me acerque a Abuelas porque no tenía más lugares dónde ir», recordó Fossati.

Gonçalves Granada nació luego de que su padre, Gastón Roberto José Gonçalves, fuera secuestrado en dictadura, y mientras su madre, Ana María del Carmen Granada, intentaba escapar.

Fue el nieto restituido número 57, creció sabiendo que había sido adoptado pero sin tener conocimiento de que había sido el único sobreviviente de un operativo en el que asesinaron a su madre.

En la previa al evento que los convoca este miércoles, Fossati explicó que estas instancias dan impulso a una causa que perdió financiamiento en Argentina, lo que ha complejizado la búsqueda de los desaparecidos y de los niños y niñas apropiados ilegalmente durante la última dictadura argentina.

La actividad, según Fossati, también ayudará a «difundir lo que es la búsqueda de Abuelas en Uruguay».

En noviembre de 2025 Abuelas de Plaza de Mayo lanzó una campaña de búsqueda en Uruguay, ya que la institución reconoce que los nietos que faltan podrían aparecer en cualquier parte del mundo.

Gonçalves Granada invitó a colaborar a quienes puedan tener información sobre los desaparecidos y a quienes duden sobre sus propias identidades a «enfrentar esa duda».

«En definitiva, cualquier información puede ser determinante para que estas historias empiecen a tener el mejor final, que es el de que llegue la verdad, la historia a la vida de esas personas», sostuvo, a lo que Fossati añadió: «Una vez que se completa ese rompecabezas que estaba incompleto verdaderamente puede transitar la vida de una de una forma más plena y con absoluta libertad».

Tanto Gonçalves Granada como Fossati coincidieron en que se involucran en esta búsqueda inspirados en la labor de quienes no los dejaron de buscar.

En julio de 2025, la organización anunció la restitución del nieto 140 y sigue buscando a otras 300 personas, hijas e hijos de personas secuestradas y asesinadas por el régimen militar, que fueron apropiadas ilegalmente y cuyos nombres fueron modificados. EFE

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