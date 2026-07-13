«Los golpearemos muy duro» esta noche y mañana, asegura Trump al referirse a Irán

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Washington, 13 jul (EFE).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este lunes que las fuerzas armadas de su país atacarán con fuerza a Irán «esta noche» y «mañana», en medio del restablecimiento de las hostilidades con Teherán.

«Vamos a golpearlos muy duro esta noche y vamos a golpearlos muy duro mañana, y no hay absolutamente nada que puedan hacer al respecto», declaró Trump durante una entrevista con el comentarista político conservador Hugh Hewitt, y aseguró que hay posibles objetivos militares identificados. EFE

dte/cpy