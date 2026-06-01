«Los pueblos de Brasil y China están más unidos que nunca», dice el canciller chino

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Pekín, 1 jun (EFE).- El canciller chino, Wang Yi, mantuvo este lunes una reunión en Pekín con su par brasileño, Mauro Vieira, en la que dijo que «los pueblos de ambos países se encuentran más unidos que nunca».

Wang indicó que «China siempre ha sido un amigo confiable de los países de América Latina y el Caribe», según un comunicado publicado por la Cancillería china.

El diplomático asiático aseguró que «China y Brasil han cooperado estrechamente en el ámbito internacional, demostrando su responsabilidad y consolidándose como pilares para el mantenimiento de la estabilidad y la promoción del desarrollo en el mundo actual».

Wang aseveró que «la influencia global, estratégica y a largo plazo» de ambos países se ha vuelto más prominente, al tiempo que indicaba que «la cooperación pragmática en diversos campos se ha fortalecido continuamente».

«Los cambios no vistos en un siglo se están acelerando, y las expectativas de la comunidad internacional en materia de paz y estabilidad son más urgentes», agregó el ministro chino.

«China y Brasil deben fortalecer la comunicación y la cooperación dentro de mecanismos multilaterales como las Naciones Unidas y los BRICS», recalcó Wang, quien añadió que Pekín y Brasilia han de «promover el establecimiento de un sistema de gobernanza global más justo y equitativo, salvaguardar la paz y la estabilidad mundiales y defender los derechos e intereses legítimos de los países en desarrollo».

Según Wang, las dos naciones «se han consolidado como pilares para el mantenimiento de la estabilidad» en el mundo, en el marco del estrechamiento de sus lazos en los últimos años.

Por su parte, Vieira declaró que «la relación entre Brasil y China es un referente para que los países en desarrollo defiendan su independencia y autosuficiencia», según el comunicado de la Cancillería china.

«Tanto Brasil como China son fuerzas importantes que apoyan el multilateralismo y promueven el libre comercio», dijo Vieira.

Vieira se reunió antes con el ministro chino de Comercio, Wang Wentao, para tratar la relación económica y comercial bilateral y el acceso al mercado chino de productos brasileños, informó el Ministerio de Exteriores de Brasil en X, que destacó que el comercio entre ambos países alcanzó en 2025 un resultado «histórico».

Vieira fue recibido asimismo este lunes por el vicepresidente chino, Han Zheng, quien afirmó que Pekín está dispuesto a reforzar la coordinación estratégica bilateral.

Vieira señaló, por su parte, que la confianza política entre Brasil y China se ha reforzado en los últimos años con los contactos entre sus presidentes y que, ante un golpe «sin precedentes» al multilateralismo, Brasil está dispuesto a profundizar la cooperación con China, según la agencia estatal Xinhua.

China y Brasil han intensificado sus contactos diplomáticos y económicos en los últimos años, en un contexto de fricciones comerciales de ambos con Estados Unidos.

China es el mayor socio comercial de Brasil desde 2009 y el intercambio bilateral alcanzó en 2025 un récord de 171.000 millones de dólares, según datos difundidos por el Gobierno brasileño.

En mayo de 2025, el presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, y su homólogo chino, Xi Jinping, mantuvieron en Pekín su tercer encuentro en dos años, durante una visita en la que ambos países firmaron nuevos acuerdos en áreas como economía digital, inteligencia artificial y exploración espacial.

Brasil fue además el país que más inversiones chinas recibió en 2025, con 6.100 millones de dólares, y en abril de este año las exportaciones chinas de turismos eléctricos puros a Brasil se dispararon un 221 % interanual, lo que convirtió al país suramericano en el principal destino de esa categoría. EFE

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