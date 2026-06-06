«Múltiples víctimas» por un tiroteo en EEUU durante un festival en Ohio

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Miami, 6 jun (EFE).- Un tiroteo dejó «múltiples víctimas» en Estados Unidos durante un festival comunitario en la ciudad de Toledo, estado de Ohio, según reportó la policía local, que no aclaró la cifra de afectados, si siguen con vida, ni la identidad del atacante.

La balacera se reportó a las 17:37 hora local (21:37 GMT) cerca del Old West End Festival, un festejo vecinal, en el área de las avenidas Delaware y Glenwood, donde los oficiales «descubrieron múltiples víctimas de bala», informó el Departamento de Policía de Toledo en sus redes sociales.

Por ahora, los agentes «están activamente buscando al sospechoso o los sospechosos involucrados». EFE

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