«Múltiples víctimas» por un tiroteo en EEUU durante un festival en Ohio

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Miami, 6 jun (EFE).- Un tiroteo dejó «múltiples víctimas» en Estados Unidos durante un festival comunitario en la ciudad de Toledo, estado de Ohio, según reportó la policía local, que no aclaró la cifra de afectados, si siguen con vida, ni la identidad del atacante.

La balacera se reportó a las 17:37 hora local (21:37 GMT) cerca del Old West End Festival, un festejo vecinal, en el área de las avenidas Delaware y Glenwood, donde los oficiales «descubrieron múltiples víctimas de bala», informó el Departamento de Policía de Toledo en sus redes sociales.

Por ahora, los agentes «están activamente buscando al sospechoso o los sospechosos involucrados».

«Se pide a residentes y visitantes que eviten el área y esperen una significativa presencia de la policía mientras los oficiales continúan con la búsqueda para determinar las circunstancia alrededor del accidente», concluyó el comunicado del organismo, que prometió información adicional más tarde.

Videos en redes sociales muestran a personas huir de puestos de comida y sitios de venta, tirarse al suelo y esconderse tras sus autos en medio de los disparos.

Estados Unidos ha registrado este año 170 tiroteos masivos, que involucran a cuatro víctimas o más sin contar al atacante, de acuerdo con el conteo de la organización civil Gun Violence Archive. EFE

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