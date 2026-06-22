«Matemáticamente tenemos chance», la frase que se vuelve a popularizar en Uruguay

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Santiago Carbone

Redacción Deportes, 22 jun (EFE).- «Matemáticamente tenemos chance». Esa respuesta del entrenador uruguayo Juan Ahuntchaín en el año 1997 se convirtió en una frase popular que perduró en el país sudamericano.

La Celeste buscaba uno de los boletos hacia Francia 1998 y los malos resultados obtenidos llevaron a un cambio de seleccionador en medio de las eliminatorias sudamericanas.

Héctor Núñez dejó el cargo y Juan Auntchaín asumió al frente del equipo. Su debut fue el 15 de diciembre de 1996 en un encuentro en que la Celeste venció por 2-0 a Perú con goles de Paolo Montero y Pablo Javier Bengoechea.

Al momento de tomar la selección, el director técnico fue entrevistado en un programa en el que se le consultó sobre las posibilidades de llegar a una Copa del Mundo a la que finalmente la Celeste no acudió.

«Matemáticamente tenemos chance», respondió Ahuntchaín, quien 20 años más tarde, en diálogo con la Agencia EFE, recuerda ese momento.

«Yo me hago cargo de la selección en la mitad de las eliminatorias y estábamos bastante complicados. Me hicieron una nota y en ese momento dije que matemáticamente teníamos chance de estar en el Mundial», apuntó.

Los resultados de Uruguay en sus dos primeros partidos en el Mundial 2026 llevaron a que el equipo nuevamente deba mirar los números, aunque en este caso sabiendo que una victoria lo clasificará a la próxima ronda sin depender de nadie.

España lidera el Grupo H con cuatro unidades, la Celeste y Cabo Verde tienen dos, mientras que Arabia Saudí cierra la zona con un punto acumulado.

En la próxima fecha, Uruguay se medirá con España y Cabo Verde se enfrentará con los dirigidos por Georgios Donis.

Para clasificar a la próxima ronda, Uruguay deberá ganar, algo que tanto los jugadores como el cuerpo técnico tienen claro.

«Tenemos que jugar contra España con la necesidad y la obligación de ganar. Es un desafío muy grande para todos nosotros», apuntó Marcelo Bielsa luego del 2-2 frente al conjunto africano.

«Soy el responsable de que Uruguay no haya conseguido más puntos que 2 sobre 6 posibles», agregó el argentino, antes de señalar que el choque ante la Roja representa también una oportunidad de reivindicación colectiva. «Para el equipo en general supone la alternativa de mejorar la imagen frente a un gran rival», dijo.

Entre tanto, Ahuntchaín cree que Uruguay afrontará ante España «un partido muy complicado», pero no olvida que la Celeste se caracteriza por haber afrontado de buena manera juegos de ese tipo.

Recuerda que en Brasil 2014 derrotó a Inglaterra (2-1) y a Italia (1-0) luego de caer frente a Costa Rica (1-3) y de esa forma avanzó a los octavos de final.

El 26 de junio, la Celeste y los de Luis de la Fuente se pondrán cara a cara en Guadalajara. Allí Uruguay buscará una victoria que le permita seguir en el torneo sin mirar lo que ocurra en el otro partido o en otros grupos del Mundial. EFE

scr/gbf