«Mayo» Zambada, el último de los grandes narcos mexicanos que enfrenta su destino en EEUU

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Ismael «Mayo» Zambada, cofundador del Cártel de Sinaloa que este lunes debe conocer su sentencia en Estados Unidos por narcotráfico y delincuencia organizada, es el último de los líderes históricos del narcotráfico en México.

Zambada fue arrestado en Estados Unidos el 26 de julio de 2024 tras ser presuntamente llevado allá con engaños.

Desde entonces está en una cárcel de ese país y hace casi un año se declaró culpable de los cargos que se le imputan.

El apodado «señor del sombrero» es el último de los líderes históricos del narcotráfico mexicano en conocer su destino. Puede ser condenado a cadena perpetua.

Su exsocio Joaquín «El Chapo» Guzmán ya cumple prisión de por vida en Estados Unidos y el líder del poderoso Cártel Jalisco Nueva Generación, Nemesio Oseguera «El Mencho», murió en febrero durante un operativo del ejército mexicano para detenerlo.

Sin embargo, México no se ha librado de la violencia criminal.

Una guerra interna en el Cártel de Sinaloa entre los herederos del «Mayo» y los hijos del «Chapo» ha dejado unos 2.000 muertos.

Los primeros acusan a los segundos de haberlos traicionado para entregar a Zambada a Estados Unidos durante una controvertida operación que sigue despertando interrogantes dos años después.

– Tensión entre México y EEUU –

La historia de cómo fue detenido ha tensado la relación entre los gobiernos de Claudia Sheinbaum y Donald Trump.

Su sentencia debe ser pronunciada por un tribunal de Brooklyn en medio de las acusaciones de narcotráfico que ha lanzado la justicia estadounidense contra el gobernador en suspenso de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, miembro del partido de Sheinbaum.

El propio «Mayo» dijo en una carta que fue secuestrado en México por un hijo del «Chapo» y llevado contra su voluntad a Estados Unidos.

El gobierno mexicano presume que la detención de Zambada fue producto de una operación encubierta de las autoridades estadounidenses en suelo mexicano, lo que representaría una violación a su soberanía.

Estados Unidos negó cualquier participación en el secuestro.

Sin embargo, la reciente exposición del avión en que el «Mayo» llegó a ese país, como parte de una muestra de objetos utilizados en operaciones del FBI, llevó a México a pedir explicaciones sobre la participación de esa agencia federal en suelo de México sin autorización.

– Líder escurridizo –

Zambada era un capo escurridizo que por años intentó mantener un perfil bajo.

A diferencia del «Chapo», Zambada nunca fue detenido en México.

Inició su carrera criminal trabajando para el cártel de Juárez en las décadas de 1980 y 1990. En medio del declive de otras bandas formó su propia organización.

En 2010, concedió una breve entrevista a la revista mexicana Proceso, en la que se conocieron algunos datos sobre él, como que mide cerca de 1,80 metros y comenzó a delinquir a los 16 años.

Dijo también que en su carrera criminal sintió que el ejército mexicano había estado cerca de capturarlo en cuatro ocasiones, y que terminar encerrado le generaba «pánico».

En esa entrevista, Zambada declaró que con su detención o muerte nada cambiaría en el panorama del narcotráfico en México, donde la violencia ha dejado unos 450.000 muertos y más de 130.000 desaparecidos, desde que en 2006 el gobierno declaró una guerra abierta al narco con participación militar.

«Un día decido entregarme al gobierno para que me fusile. Mi caso debe ser ejemplar, un escarmiento para todos. Me fusilan y estalla la euforia. Pero al cabo de los días vamos sabiendo que nada cambió», presagió.

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