«Me hago cargo del fracaso» de Uruguay en el Mundial, reconoce Valverde

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Todavía con la eliminación de Uruguay del Mundial 2026 como una herida abierta, el capitán celeste Federico Valverde reflexionó este jueves con un mensaje cargado de autocrítica, dolor competitivo y una promesa firme de revancha en el horizonte inmediato.

«Ya pasaron varios días de la eliminación y recién ahora puedo empezar a procesar todo lo que viví», escribió Valverde, de 27 años, en un mensaje cargado de emociones en sus redes sociales.

«Posiblemente, nunca logre superar otra eliminación en primera ronda, como la que sufrí en el Mundial de Qatar. Esa espina todavía sigue clavada», reconoció el también capitán del Real Madrid en alusión al decepcionante paso del Uruguay de Diego Alonso en el Mundial de 2022, donde ganó a Ghana (2-0), empató con Corea del Sur (0-0) y perdió con Portugal (2-0).

En Norteamérica 2026, Uruguay, a las órdenes del argentino Marcelo Bielsa, quedó eliminado en la primera fase al empatar con Arabia Saudita (1-1) y Cabo Verde (2-2), y perder con España (1-0), en partidos del Grupo H.

«Asumo la derrota. Asumo por completo la responsabilidad de no haber podido cumplir con mi deber hacia la selección y hacia ustedes», sostuvo en la publicación el mediocampista.

El capitán, uno de los más criticados en su país por su bajo rendimiento en la Copa del Mundo, asumió la responsabilidad colectiva y remarcó su compromiso con la selección uruguaya de cara al futuro inmediato.

«Me hago cargo del fracaso y sé que no estuve a la altura. Pero bajo ningún punto de vista renunciaré a representar a mi país, aunque me cueste la vida».

«No sé cómo ni cuándo, pero les juro por mi vida que no voy a irme de esta selección sin dejarla en lo más alto», concluyó Valverde.

cl/mcd