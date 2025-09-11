The Swiss voice in the world since 1935

«Memphis 52»: Corinthians homenajea a Memphis Depay por su récord en Países Bajos

São Paulo, 10 sep (EFE).- Corinthians homenajeó este miércoles al delantero Memphis Depay, quien se convirtió en el máximo goleador histórico de Países Bajos, tras anotar un doblete el fin de semana ante Lituania por las eliminatorias.

El artillero recibió una placa y una camiseta del Corinthians con su nombre y el número 52, en referencia a la cantidad de tantos que alcanzó con el equipo nacional.

«Su trayectoria traspasa las fronteras e inspira a millones de apasionados del fútbol. Hoy, esa historia también se viste de negro y blanco», escribe en portugués y en inglés la placa de acero que los dirigentes del club entregaron al jugador.

El reconocimiento se produjo antes del inicio del partido que el albinegro disputa contra Athletico Paranaense por la Copa de Brasil.

Memphis Depay destronó este domingo a su compatriota Robin van Persie -que se retiró del equipo nacional con 50 aciertos- y acercó a la victoria a la Naranja, que terminó venciendo por 2-3 a Lituania.

En tercer lugar del podio quedó Klaas-Jan Huntelaar, con 42 tantos.

Depay completó este martes su primer aniversario en el fútbol brasileño. Desde el 9 de septiembre del 2024, el neerlandés convirtió 15 goles con la camiseta del Corinthians y fue parte de la conquista del Campeonato Paulista, en marzo de este año. EFE

