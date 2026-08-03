«Merezco mi lugar»: alumnos mexicanos piden claridad en el acceso a la mayor universidad

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Ciudad de México, 3 ago (EFE).- Decenas de estudiantes se manifestaron este lunes contra la decisión de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) de aplicar un examen presencial de control, luego de que surgieran denuncias sobre el presunto uso de inteligencia artificial (IA) durante la prueba de acceso.

Las protestas se concentraron frente a la Rectoría de la UNAM, desde donde avanzaron hacia la avenida Insurgentes de la Ciudad de México.

Entre sus principales demandas está la realización de una mesa de diálogo con la institución, así como transparencia respecto a los criterios que determinaron qué alumnos deberán presentar un examen de control presencial.

Durante la movilización, los manifestantes lanzaron consignas como “Merezco mi lugar”, “Aspirante seleccionado no será burlado” y “Fraude”.

“No culpen a los aspirantes seleccionados, culpen a los encargados”, se leía entre los carteles de la movilización.

Daniel Oficial, alumno seleccionado a la carrera de Derecho, enfatizó que su rechazo es contra el proceso que ha generado desgaste e incertidumbre por fallas en la plataforma, según acusan varios aspirantes.

“No nos negamos a hacer ningún examen, simplemente que ese examen se tuvo que hacer antes de que la UNAM entregara los resultados. No se puede hacer a una semana de empezar el ciclo escolar”, expuso al megáfono.

La protesta ocurre luego de que el 31 de julio la UNAM anunciara que un grupo de aspirantes con puntajes considerados atípicos debe repetir el examen de admisión como parte de una revisión del proceso de selección, con el argumento de garantizar la certeza y equidad del concurso de ingreso.

Los resultados del proceso de admisión habían sido publicados el 17 de julio, cuando 21.962 aspirantes fueron admitidos mediante examen, mientras que 28.151 obtuvieron un lugar por pase reglamentado, para un total de 50.113 estudiantes de nuevo ingreso.

Tras la publicación de los resultados comenzaron a difundirse denuncias en redes sociales sobre el presunto uso de IA y otras irregularidades durante el examen de admisión, el primero aplicado completamente en línea.

En respuesta, la UNAM suspendió temporalmente las inscripciones de nuevo ingreso y determinó que un grupo de aspirantes deberá repetir la evaluación.

Hasta el momento, la universidad no ha informado la fecha en que se aplicará el nuevo examen ni el número de aspirantes que serán convocados.

La controversia también ha dado lugar a otros grupos de aspirantes inconformes. Algunos denuncian presuntas fallas en la plataforma de aplicación del examen, mientras que otros aseguran que su prueba fue cancelada sin conocer su puntaje ni tener la posibilidad de volver a presentarla.

Michelle Atristain, a quien le fue cancelada su prueba de ingreso a Arquitectura, hizo un llamado a la institución a castigar a quienes hayan hecho trampa con IA, algunos de los cuales lo habrían publicado en redes sociales.

“Que se haga justicia ante nosotros los cancelados, que se nos tome en cuenta para el examen de control y pues que realmente la UNAM con sus técnicas se dé cuenta de quién hizo trampa y quién no”, expresó Atristain. EFE

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