«¿Mi abuelo era nazi?»: registros revelados desmontan mitos familiares en Alemania

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Muchas familias alemanas se enfrentan a una pregunta incómoda: ¿qué hizo el abuelo durante la guerra? Ahora la respuesta está a solo unos clics de distancia, con inquietantes secretos saliendo a la luz.

El cambio se produjo en marzo, cuando los Archivos Nacionales de Estados Unidos publicaron en línea las digitalizaciones de aproximadamente 12 millones de carnés de afiliación al partido nazi de Adolf Hitler.

Los registros, incautados por las tropas estadounidenses tras la derrota de Alemania en la Segunda Guerra Mundial, solo estaban disponibles anteriormente en microfilme, una técnica fotográfica que permite almacenar documentos en formato miniatura.

Desde la publicación masiva en línea, los secretos de muchas familias alemanas que habían permanecido ocultos durante décadas quedaron de repente a solo una simple búsqueda de distancia.

Dos importantes publicaciones semanales, Die Zeit y Der Spiegel, lanzaron rápidamente herramientas en línea para ayudar a indagar en los vastos documentos con mayor rapidez.

«¿Mi abuelo era nazi?», preguntaban los titulares de las noticias en toda Alemania.

Desde entonces, cientos de miles de alemanes han buscado en los registros los nombres de sus antepasados, muy conscientes de que podrían enfrentarse a verdades desagradables.

Una de ellas, Corinna, de 60 años, dijo que se enteró de que su difunto padre se unió a los nazis en 1935, dos años después de que Hitler tomara el poder.

Su hija Helena, de 26 años, encontró pruebas en el archivo digitalizado.

«Cuando mi hija menor me lo contó por teléfono y luego me envió una captura de pantalla del archivo, me sorprendió bastante», dijo Corinna, quien pidió a la AFP que no utilizara su apellido.

Dijo que sabía que su padre había combatido en Francia y Rusia con el ejército alemán, y que había resultado gravemente herido, pero que él nunca mencionó ninguna simpatía nazi después de la Segunda Guerra.

Incluso ella creía que era socialdemócrata.

– Décadas de silencio –

Aunque el Estado alemán ha hecho grandes esfuerzos por recordar y redimir el pasado nazi y el Holocausto, en muchas familias ha prevalecido una cultura del silencio.

Más de uno de cada diez ciudadanos se había afiliado al Partido Nacionalsocialista Obrero Alemán (NSDAP) cuando el Tercer Reich fue derrotado en 1945.

Pero después de la guerra, esta generación «dejó claro, a través del ambiente dentro de la familia, que ciertas cosas no debían discutirse», dijo el historiador Johannes Spohr, quien ha ayudado por años a personas a rastrear el pasado nazi de sus antepasados.

Spohr señaló que muchos antiguos nazis «a menudo no solo guardaban silencio, como se suele afirmar, sino que también contaban una versión diferente de la historia», al presentarse a menudo como víctimas del nazismo o incluso como miembros del pequeño movimiento de resistencia.

Encuestas recientes han mostrado que un porcentaje increíblemente alto de alemanes, entre el 11% y el 18%, cree que sus abuelos intentaron ayudar a quienes eran perseguidos por el régimen nazi, señaló.

La cifra real, según las últimas investigaciones, es inferior al 1%, dijo.

Felix Puelm, un profesor de historia de 42 años, dijo a la AFP que descubrió que su abuela, ya fallecida, se había unido a los nazis en 1940 cuando tenía 19 años.

Para entonces, dijo, «ella ya había visto que los nazis habían iniciado la guerra contra los países vecinos» y «había visto claramente hacia dónde se dirigían las cosas».

«Y, sin embargo, tomó su decisión», consideró.

– Cuestiones complejas –

Puelm dijo que le hubiera gustado saberlo antes y haber podido «hacerle más preguntas» a su abuela antes de que falleciera.

Comentó que, tras la guerra, sus abuelos no mostraron ninguna simpatía por el régimen de Hitler. «Pero no habían revelado todo lo que hicieron en aquella época», aseguró el profesor, quien trabaja en la Universidad Silpakorn de Tailandia.

Spohr dijo que la fecha en que alguien se unió a los nazis puede dar pistas sobre su nivel de compromiso.

«Si alguien se unió en la década de 1920 o a principios de la de 1930, antes de que Hitler llegara al poder, eso suele indicar una convicción, que realmente querían luchar activamente por la causa», explicó.

A partir de 1933, es posible que más personas hayan actuado por oportunismo, para asegurarse un empleo o beneficiarse de alguna otra manera de la jerarquía nazi.

Puelm explicó que esta nueva ventana a los archivos del nazismo podría llevar a más alemanes a reflexionar sobre el actual auge de la extrema derecha encarnada en el partido Alternativa para Alemania, que lidera las encuestas.

Espera que estas revelaciones impulsen a «muchas familias a tomarse el tiempo para considerar las razones que las llevaron a unirse a un partido así».

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