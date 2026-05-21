«Ni uno más», protestan en Venezuela por la muerte de presos políticos bajo custodia del Estado

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Activistas de derechos humanos y familiares exigieron este miércoles la destitución de autoridades penitenciarias por la muerte de una veintena de presos políticos bajo custodia en Venezuela, varios de ellos sometidos a desaparición forzada.

La manifestación ocurre en medio de la promesa de 300 nuevas excarcelaciones de presos políticos hecha en la víspera por el jefe parlamentario Jorge Rodríguez, luego de una amnistía impulsada por la presidencia interina tras la captura de Nicolás Maduro en enero.

La ONG Foro Penal estima que al menos 20 presos políticos han muerto bajo custodia desde 2014.

«El ministro actual (Julio Zerpa) tiene total responsabilidad por estas muertes y las de otros presos que han muerto bajo custodia del Estado», dijo Diego Casanova, del Comité por la Libertad de los Presos Políticos (Clippve). Zerpa fue designado por Maduro en junio de 2024.

Unas cien personas caminaron hasta el ministerio de servicios penitenciarios en Caracas. Varios cubrieron sus bocas con cinta adhesiva por tratarse de una «marcha en silencio».

Manifestantes cargaron un ataúd simbólico con los nombres de los fallecidos. «Ni uno más», se leía en una de las pancartas.

El rostro de Víctor Hugo Quero, un comerciante de 50 años detenido en enero de 2025 por agentes de inteligencia y cuya muerte fue notificada casi un año después por el gobierno, fue uno de los protagonistas de la protesta.

También lo fue el de su madre, Carmen Teresa Navas, de 81 años, quien murió diez días más tarde de conocer el desenlace fatal de su hijo, sometido a desaparición forzada previo a su muerte.

«Estamos exigiendo consecuencias para los actuales responsables de dirigir las cárceles, como es el ministro para el servicio penitenciario y todos los responsables, para quienes exigimos remoción inmediata», subrayó Casanova.

Poco después de la captura de Maduro durante una incursión estadounidense el 3 de enero, la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, anunció liberaciones masivas de presos políticos. Luego promulgó una ley de amnistía que amplió el número de excarcelaciones.

Según Foro Penal, desde enero se han producido cerca de 800 excarcelaciones, 186 mediante la amnistía.

El gobierno en tanto, habla de 8.000 beneficiados con la amnistía vigente desde febrero. De estos 314 corresponden a excarcelaciones y el resto a personas con medida de presentación periódica en tribunales que recibieron libertad plena.

Hasta la primera semana de mayo en Venezuela había 457 presos políticos, de acuerdo con Foro Penal.

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