«No está acertando en su forma de comunicar»: la desaprobación de Orsi asciende al 65 %

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Montevideo, 25 jun (EFE).- El presidente de Uruguay, Yamandú Orsi, cuenta con un 65 % de desaprobación ciudadana a su gestión, un juicio que si bien «no es irreversible» responde a que el mandatario «no está acertando en su forma de comunicar», según la directora de la encuestadora Cifra, Mariana Pomiés.

Su última encuesta detalla que, a 15 meses en el poder, el presidente tiene la aprobación del 20 % de los ciudadanos y la desaprobación del 65 %, mientras que un 12 % no lo aprueba ni lo desaprueba y un 3 % prefiere no opinar.

El sondeo advierte que Orsi registra una de las aprobaciones más bajas registradas desde el inicio de siglo; la más baja fue la del expresidente Jorge Batlle (2000-2005) durante la crisis de 2002, con una aprobación del 9 %.

Orsi «no solo perdió aprobación, sino también popularidad», indica la encuesta, en la medida en que el 52 % siente antipatía hacia él.

«Él siempre había tenido muy buena llegada a la gente y sin embargo también su popularidad personal cae, con lo cual quiere decir que no está tan conectado con la gente como estuvo en el pasado. No está acertando en su forma de comunicar, en lo que transmite a la población», señaló este jueves Pomiés a EFE.

Para la directora de Cifra, la desaprobación de Orsi «no es irreversible», pero para ello el Gobierno debe tener éxito en sus estrategias, «sobre todo en aquellas que más impactan en los problemas que le preocupan a la gente».

Esta encuesta se realizó entre el 1 y el 17 de junio, lo que coincidió con el momento en el que se desató una polémica tras conocerse que había comprado su camioneta personal con un descuento de 25.000 dólares, lo que despertó críticas de la oposición.

Sin embargo, Pomiés afirmó que no puede decirse que esto causó la caída de su aprobación —que era del 31 % en febrero de 2026—, ya que «las evaluaciones positivas y negativas tampoco son unicausales».

Esta semana, el Gobierno anunció que se utilizarán vehículos del Ejército Nacional en el patrullaje de algunos barrios de Montevideo, una medida que también generó controversia a nivel local e incluso fue cuestionada dentro del gabinete de Orsi.

Para Pomiés, resta esperar «cómo termina el tema» para conocer si la medida será rechazada o aprobada por los ciudadanos.

Auguró que la gente podría estar dispuesta a aprobar esta iniciativa, siempre y cuando implique una mejora de la seguridad pública, también dependerá de cómo se comunique por parte del Poder Ejecutivo. EFE

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