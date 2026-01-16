«No Good Men», de la realizadora afgana Sharbanoo Sadat, abrirá la próxima Berlinale

2 minutos

Berlín, 16 ene (EFE).- El estreno mundial de «No Good Men», el tercer largometraje de la galardonada realizadora afgana Sharbanoo Sadat, abrirá la 76ª edición del Festival Internacional de Cine de Berlín, que arranca el próximo 12 de febrero, y lo hará fuera de concurso, dentro de la sección Berlinale Special Gala, anunció este viernes la organización en un comunicado.

«Sharbanoo Sadat es una de las voces más interesantes del cine internacional. ‘No Good Men’ cumple de manera impresionante la promesa de sus dos primeras películas», comenta la directora de la Berlinale, Tricia Tuttle.

También en su más reciente obra, agrega, Sadat vuelve a centrarse en la vida de las mujeres afganas y «combina una apasionante historia política con romanticismo y un fino humor».

«El hecho de que la película se base en hechos reales y que su realización supusiera un gran riesgo para la directora hace que ‘No Good Men’ suponga un comienzo aún más impresionante para la 76.ª Berlinale», subraya.

En «No Good Men», Naru (Sadat), la única camarógrafa de Kabul TV, convencida de que no hay hombres buenos en Afganistán, acompaña poco antes del regreso de los talibanes al reportero Qodrat en una salida y, de repente, saltan chispas, en lo que supone un encuentro que hace tambalear sus convicciones.

«Al crecer en una sociedad afgana profundamente patriarcal, durante mucho tiempo no creí en la existencia de hombres buenos. Sólo más tarde descubrí que existe otra realidad. Espero que esta película ofrezca esperanza a las mujeres jóvenes y un ejemplo a los hombres jóvenes», afirma la realizadora.

«No Good Men», coproducida entre Alemania, Francia, Noruega, Dinamarca y Afganistán, es la continuación de las aclamadas obras de Sadat «Wolf and Sheep» (2016) y «Parwareshghah» («The Orphanage», 2019), presentadas en su día en Cannes en la Quincena de los Realizadores.

«The Orphanage» recibió además el apoyo del Berlinale World Cinema Fund.

«Sadat continúa ahora su singular viaje cinematográfico y nos cuenta una comedia romántica a la vez personal y política», señala el comunicado.

Esta película es la tercera de cinco previstas basadas en los escritos autobiográficos del autor y actor Anwar Hashimi, que también actúa en «No Good Men» junto a Sadat, que interpreta el papel protagonista femenino. EFE

