«No habrá posibilidad de defender Europa sin España», advierte comisario europeo

Madrid, 20 feb (EFE).- El comisario europeo de Defensa y Espacio, Andrius Kubilius, dijo este viernes que «no habrá posibilidad de defender Europa sin España» y planteó crear un foro ejecutivo formado por cinco países europeos para dar un paso adelante en la toma de decisiones importantes sobre seguridad y defensa.

De visita en Madrid, el comisario dio una conferencia en el Nueva Economía Forum y advirtió de que los países europeos tienen ahora mismo solamente un 50 % de las capacidades militares de disuasión necesarias según los objetivos de la OTAN, por lo que «hay un gran desfase» que se debe corregir.

La defensa «es una prioridad clarísima» para todos los Estados miembros de la UE, incluida España, cuyo liderazgo en materia espacial destacó Kubilius al pedir, al mismo tiempo, «un cambio de mentalidad», aprender de las lecciones que está dejando la invasión rusa de Ucrania y prepararse «para las guerras del mañana».

El comisario ya advirtió este jueves de que la defensa colectiva de la UE se verá debilitada si los países miembros no invierten un 5 % de su PIB en defensa en 2035, un acuerdo adoptado en la última cumbre de la OTAN que España no suscribió.

En respuesta, la ministra española de Defensa, Margarita Robles, pidió este viernes al comisario que cuente con España y se sienta orgulloso de su compromiso «serio», del que dijo que es una realidad.

Por otro lado, Kubilius recordó la necesidad de pensar en cómo sustituir a las tropas estadounidenses asentadas actualmente en Europa y que irán mermando por el nuevo enfoque de seguridad de EE.UU., que apunta más hacia China o el Indo-Pacífico.

Puede ser «un fuerza de acción rápida, un ejército europeo, como lo queramos llamar (…), pero no hay alternativa», afirmó al respecto.

En ese sentido, abogó por volver a una propuesta «de hace diez años», cuando se planteó de manera informal crear un consejo de seguridad europeo, y retomar esa idea para poner en marcha un foro ejecutivo con cinco grandes países -Alemania, Francia, Italia, España y Polonia- «y quizá también Reino Unido».

Habría, además, en ese foro «tres miembros que rotarían, el presidente de la Comisión, el del Consejo (…) para comentar y preparar decisiones importantes, y sería «un paso adelante» para agilizar el desarrollo de la defensa europea, según el comisario. EFE

