«No hace falta bombardear una sede de Gobierno para suspender la democracia», alerta Boric

Santiago de Chile, 3 sep (EFE).- El presidente chileno, Gabriel Boric, advirtió este miércoles que «hoy no necesitan bombardear el palacio de Gobierno para suspender la democracia: lo hacen de a poco, tanto quienes afirman ser de izquierdas como de derechas».

«Las amenazas de la democracia no son las mismas que los años 60 o 70, son distintas, son más sutiles, son progresivas», señaló el mandatario, quien recalcó que «es importante decir por ese camino no vamos, y ese camino lo condenamos».

Boric, que participó en el 30° aniversario del Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral (IDEA Internacional), organización dedicada a apoyar la democracia en todo el mundo, afirmó que en los tiempos «turbulentos» de hoy, hay que «apuntar con el dedo» a «las fuerzas que cuestionan y amenazan a la democracia».

«Quienes creemos en la democracia tenemos que hablar a las grandes mayorías y decirles que tenemos otra propuesta que no va a conculcar derechos, que no va a retroceder en lo avanzado», precisó.

El presidente se refirió, también, al encuentro Democracia Siempre, celebrada en Santiago el 21 de julio entre los presidentes progresistas Pedro Sánchez, de España; Gustavo Petro, de Colombia; Luiz Inácio Lula da Silva, de Brasil; y Yamandú Orsi, de Uruguay: «Vamos a expandir la reunión», aseguró Boric.

La cita internacional, que busca enfrentar a la extrema derecha mundial, ampliará su participación a otros gobiernos progresistas del mundo, entre ellos México, Honduras, Reino Unido, Canadá, Sudáfrica, Dinamarca y Australia, que ya han expresado sus intenciones de unirse a la nueva alianza global.

«Esta reunión, ahora en la cumbre anual de Naciones Unidas, la vamos a expandir y estamos llamando a diferentes líderes para que participen», detalló Boric en su discurso inaugural, al que también asistió la expresidenta chilena Michelle Bachelet (2006-2010 y 2014-2018), entre otras autoridades latinoamericanas.

Fundada en 1995 por diferentes países del mundo, entre ellos Chile, IDEA Internacional es una organización intergubernamental de 35 estados miembros cuyo mandato es apoyar y promover la democracia en todo el mundo.

«Hay quienes creen que discutir sobre la democracia es perder el tiempo», cerró Boric a tres meses de las elecciones presidenciales en Chile y a siete de dejar el poder. «Nosotros decimos que es absolutamente necesario para mejorarla -agregó- no para regocijarnos entre nosotros mismos, sino para identificar sus falencias y avanzar en las condiciones de vida de nuestro pueblo». EFE

