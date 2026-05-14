«No hay ganadores en una guerra comercial», dice Xi a Trump durante su reunión en Pekín

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Pekín, 14 may (EFE).- El presidente chino, Xi Jinping, afirmó este jueves ante su homólogo estadounidense, Donald Trump, que «las guerras comerciales no tienen ganadores», durante la reunión que mantuvieron ambos en Pekín.

Xi calificó de «generalmente equilibrados y positivos» los resultados alcanzados este miércoles en Seúl durante la reunión entre representantes comerciales y económicos de ambos países y los definió como «buenas noticias» para los pueblos de ambos países y para el mundo, según el oficial Diario del Pueblo. EFE

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