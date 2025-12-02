«No hay margen para concesiones en seguridad nacional», asegura el presidente de Taiwán

Taipéi, 2 dic (EFE).- No existe margen para hacer «concesiones» respecto a la seguridad nacional de Taiwán, puesto que la soberanía, la libertad y la democracia son la «base» de la sociedad isleña, aseguró este martes el presidente taiwanés, William Lai, días después de proponer un presupuesto especial de Defensa para contener a China.

En un discurso ante un grupo de reservistas en el condado de Yilan, en el este de Taiwán, Lai advirtió de que, frente a la «creciente ambición» de China de «anexionar» la isla, las Fuerzas Armadas deben impedir que Pekín convierta sus ejercicios militares en «ensayos reales» y que esos ensayos escalen hasta convertirse en una «guerra».

«No hay ningún margen para concesiones en materia de seguridad nacional. La soberanía nacional y los valores fundamentales de la libertad y la democracia son la base sobre la que se funda nuestro país», aseveró el mandatario, según un comunicado de la Oficina Presidencial.

«No se trata de disputas ideológicas; es la posición común de todo el pueblo de Taiwán», agregó.

Durante su intervención, Lai recordó que «defender la paz mundial y la estabilidad regional» es uno de los principales objetivos de las Fuerzas Armadas, aunque subrayó que esa paz «no se logra con la mera firma de un acuerdo, ni tampoco cediendo ante las demandas de un agresor».

«Debemos mantener un ideal respecto a la paz, pero no albergar ilusiones. La paz no tiene precio y la guerra no tiene ganadores. Solo con fortaleza real puede alcanzarse una paz verdadera», manifestó el líder isleño.

«Incluso la reconciliación requiere un poder sólido como respaldo para poder proteger los intereses nacionales. Sin fuerza suficiente, cualquier intento de reconciliación termina siendo simplemente una rendición», recalcó.

Estas declaraciones tienen lugar una semana después de que Lai propusiera un presupuesto especial de Defensa de hasta 1,25 billones de dólares taiwaneses (unos 39.739 millones de dólares estadounidenses) para los próximos ocho años, con el fin de crear unas fuerzas armadas capaces de «defender permanentemente» al «Taiwán democrático» de la «amenaza china».

Según el Ministerio de Defensa Nacional de Taiwán, ese presupuesto especial, que aún requiere el visto bueno del Parlamento, permitiría la adquisición de misiles de ataque de largo alcance, artillería de precisión, sistemas de misiles antiaéreos, antibalísticos y antitanque y vehículos no tripulados, entre otros tipos de armamento.

Las autoridades de Pekín consideran a la isla de Taiwán como una «parte inalienable» del territorio chino y no han descartado el uso de la fuerza para hacerse con su control, una postura rechazada tajantemente por el Gobierno de Taipéi, que sostiene que solo los 23 millones de taiwaneses tienen derecho a decidir su futuro político. EFE

