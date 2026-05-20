«No hay nada»: las protestas en Bolivia disparan la escasez en La Paz

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Llega un camión cargado de pollo y una muchedumbre se lanza frente a la tienda para comprar la carne a más del doble de su precio en la ciudad de La Paz, aislada por los bloqueos de carreteras de manifestantes contra el gobierno de Bolivia.

La ciudad del altiplano, sede del gobierno a 3.600 metros de altitud, es desde inicios de mayo el corazón de las protestas que exigen la salida del presidente centroderechista Rodrigo Paz.

En medio de la peor crisis económica del país en cuatro décadas, las medidas de presión impulsadas por campesinos, obreros, mineros y otros trabajadores mantienen desabastecidos los mercados y gasolineras mientras escasean los medicamentos en los hospitales.

«No tenemos prácticamente nada: no se encuentra ni un huevo, en ningún lado», dijo a la AFP este martes Sheyla Caya, ama de casa de 43 años. «Acá entre hermanos nos peleamos por un pollo», agregó.

Una larga fila se arma frente a la tienda avícola en una popular zona comercial de La Paz. Muchos gritan para impedir que alguien tome un lugar que no le corresponde. Solo un pollo por persona, advierten desde la tienda.

«Hay que ver si vamos a alcanzar» a comprar, dice Hellen Condori, una comerciante de 32 años, mientras carga a su bebé. Una encargada apunta en su brazo el número de su turno: 132.

Aún no hay una salida al conflicto. Los puntos de bloqueo en las carreteras se intensificaron este martes: 44 reportados por la estatal Administradora Boliviana de Carreteras, 12 más que el día anterior.

– Destrozos –

En una escalada del conflicto, el lunes en el centro de La Paz, los manifestantes se enfrentaron con piedras, palos y explosivos a la policía, que respondió con densas humaredas de gas lacrimógeno.

La jornada terminó con más de 120 detenidos, según la civil Asamblea Permanente de Derechos Humanos, oficinas públicas saqueadas, estaciones de teleférico con daños y un vehículo policial prendido en llamas.

«No pueden arreglarse las cosas de esa manera. Aparte del reclamo que tiene la gente, que es justo en muchos puntos, hay también delincuencia», opina Fernando Carvajal, trabajador bancario de 67 años.

Los reclamos de los manifestantes se radicalizaron con el pasar de los días. De pedir aumentos salariales, abastecimiento de combustibles, estabilización de la economía, entre otros, y pasaron a exigir la renuncia de Paz, con apenas seis meses en el poder.

En el principal mercado de La Paz, Jaime Quiroga, jubilado de 75 años, camina frente a decenas de puestos callejeros cerrados, ahora cubiertos por telas y plásticos, en busca de vegetales.

«No tienen qué vender porque los camiones están tirados ahí en las carreteras», dice. «Vine a ver si hay algo, pero no hay nada, absolutamente nada», lamenta.

– Enojo –

La policía anunció este martes que desplegará «en las próximas horas» un operativo para desbloquear las carreteras de La Paz y dejar pasar alimentos, medicamentos y combustibles.

El pasado sábado policías y militares lograron pasar algunos cargamentos, tras 12 horas de choques con los manifestantes. Luego se reforzaron los bloqueos.

El gobierno se ha visto obligado a emplear un «puente aéreo» de Santa Cruz (este) y Cochabamba (centro) para abastecer a La Paz, pero no es suficiente.

El puesto de vegetales de Graciela Zuleta es uno de los que aún están abiertos. Pero sus ventas caen. El kilo de tomate, antes de 0,4 dólares, ahora lo vende por 1,1.

«Se enojan (los clientes). A ese precio muchos ya no llevan», dice esta mujer aimara de 40 años.

En una estación de servicio del centro de la ciudad, la fila de vehículos es de cientos de metros.

Poco después de asumir el poder, Paz eliminó una política de subsidios a los combustibles que agotaba los dólares de las reservas y gatilló la actual crisis económica, que ya venía desde 2023.

La medida aumentó los precios y las gasolineras empezaron a vender gasolina contaminada que dañó miles de motores y despertó la indignación de los transportistas.

A Fabio Gutiérrez, de 34 años, reparar su minibús le costó más de 1.000 dólares. Ahora, se queja, dice estar más de cinco horas para cargar carburante, siempre con temor a que vuelva a dañar su vehículo.

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