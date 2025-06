«No hay ninguna prueba» en la acusación de EEUU contra instituciones financieras mexicanas, dice Sheinbaum

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, sostuvo este jueves que «no hay ninguna prueba» en la acusación estadounidense por lavado de dinero del narcotráfico contra tres instituciones financieras mexicanas y recordó que existen antecedentes de señalamientos sin sustento de parte de Washington.

El miércoles, el gobierno del presidente estadounidense, Donald Trump, acusó a los bancos mexicanos CIBanco e Intercam y a la casa de bolsa Vector de «lavado de dinero» para cárteles de la droga y les prohibió «algunas transferencias de fondos».

La medida se inscribe en el marco de la cruzada que el magnate republicano mantiene contra el tráfico de fentanilo, en la cual acusa a México de no hacer lo suficiente para combatirlo, lo que le llevó a imponerle aranceles.

En su rueda de prensa matutina, Sheinbaum reiteró el argumento planteado el miércoles por la secretaría de Hacienda, de que la información publicada por el Departamento del Tesoro estadounidense no es «contundente» para sustentar sus acusaciones.

«No hay ninguna prueba, son dichos, pero no hay pruebas de dónde está el lavado de dinero. (…) Si hay pruebas, se actúa, no hay impunidad, no importa quién sea. Pero si no hay pruebas, pues no se puede actuar, como en cualquier delito», alegó la mandataria.

«Tenemos antecedentes en la relación México-Estados Unidos» en los que se formularon acusaciones sin contar con evidencia suficiente, señaló la presidenta.

Recordó específicamente el caso de Salvador Cienfuegos, exsecretario de Defensa, quien fue detenido en 2020 por Estados Unidos acusado de narcotráfico, pero que debió ser liberado en medio de fuertes reclamos del gobierno mexicano.

«Tan es así, que no hubo pruebas, que sueltan al general Cienfuegos», subrayó la mandataria.

El gobierno mexicano informó, no obstante, que decretó la «intervención general temporal» de CI Banco, Intercam y Vector «con el fin de proteger los intereses» de ahorristas y acreedores de estas instituciones, dadas las «implicaciones» que las medidas estadounidenses puedan tener en los dos bancos y la casa de bolsa, según un par de comunicados conjuntos de las autoridades financieras locales.

Washington acusa a estas entidades financieras mexicanas de haber desempeñado un papel vital para lavar millones de dólares de los cárteles y facilitar pagos para comprar insumos para producir fentanilo.

Las medidas impedirán que «hagan negocios con nosotros», declaró el miércoles el subsecretario del Tesoro estadounidense, Michael Faulkender, en una rueda de prensa.

Las acusaciones prohíben a las tres instituciones financieras facilitar ciertos envíos de fondos, pero no se trata de sanciones económicas como las que impone la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Tesoro, explicó la dependencia.

