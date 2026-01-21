«No hay vuelta atrás», dice a AFP la viuda del último sah tras las protestas en Irán

La viuda del último sah de Irán, Farah Pahlavi, considera que «no hay vuelta atrás» después de las protestas contra el régimen islámico, y dice estar convencida de que los iraníes saldrán «vencedores de este enfrentamiento desigual», en una entrevista exclusiva con la AFP.

Expulsada del país en enero de 1979 junto a su esposo Mohammad Reza Pahlavi durante la revolución que llevó al poder al ayatolá Jomeini, la mujer de 87 años asegura que su «deseo» y su «necesidad hoy son regresar a Irán».

«Pero lo que realmente importa no es mi destino personal. Es que la juventud y todo el pueblo iraní sean por fin libres y se liberen de este régimen criminal, retrógrado y oscurantista», expresó en su apartamento de París.

«He rechazado numerosas solicitudes de la prensa estas últimas semanas, pero es mi deber dirigir un mensaje no solo en apoyo a mis compatriotas, sino al mundo entero, que debe ayudarlos», declaró Pahlavi, también conocida como Farah Diba.

«Mantengan la esperanza y la determinación. Ustedes saldrán vencedores de este enfrentamiento desigual con la república islámica», dijo la ex emperatriz dirigiéndose a los jóvenes de su país.

Con indumentaria oscura, posó para las fotos ante la bandera del antiguo régimen imperial iraní, con un león y un sol.

Previamente, la viuda del último sah aceptó responder por escrito y en francés a una serie de preguntas sobre la situación en su país natal.

«Hay una cosa que está clara: ya no hay vuelta atrás. Este camino es de sentido único -conduce a la libertad-, y cada día, de manera trágica, es regado con la sangre de las hijas y los hijos de esta tierra. Un sacrificio semejante conlleva necesariamente una victoria», dijo en la entrevista con AFP.

«Y esa victoria no será solo de mi país, será también la victoria de la paz, la seguridad y la estabilidad del mundo», agregó.

– Una vida en el exilio –

Reina a los 21 años y coronada emperatriz o «shahbanu» a los 29 por su esposo Mohammad Reza Pahlavi, ocupó en las décadas de 1960 y 1970 las portadas de revistas internacionales y llevó una vida fastuosa.

Su destino cambió el 16 de enero de 1979. Expulsada del trono por la revolución islámica junto a su esposo, quien dirigió un Estado considerado represivo y falleció al año siguiente, vive desde entonces en el exilio, principalmente entre París y Estados Unidos.

También en Estados Unidos reside su hijo mayor, Reza Pahlavi, quien afirma estar dispuesto a encabezar una transición democrática en su país.

Preguntada por las ambiciones de este, Fara Pahlavi respondió que «su rol será exactamente el que el pueblo iraní decida confiarle (…) Él sólo se considera el portavoz de los jóvenes iraníes hasta el día de la libertad».

AFP preguntó a la ex emperatriz si desearía una intervención exterior, por ejemplo de Estados Unidos, para acabar con el régimen de los ayatolás.

«Yo apelo a la conciencia del mundo entero, para que, en solidaridad con este pueblo, siga apoyándolo. No es posible que miles de iraníes pierdan la vida en la indiferencia general. Reforzar sus opciones en esta lucha profundamente desigual equivale a entender que con su victoria y el advenimiento de un Irán democrático caminaremos hacia un Oriente Medio más pacífico», respondió.

La movilización iniciada el 28 de diciembre con las protestas contra el alto costo de la vida se convirtió en un desafío abierto a la república islámica instalada desde 1979.

El poder respondió con una amplia campaña de represión que dejó miles de muertos, según varias oenegés.

