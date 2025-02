«No moriremos en otro lugar»: palestinos protestan contra el plan de ‘limpieza’ de Trump

2 minutos

Gaza, 1 feb (EFE).- Decenas de palestinos salieron este sábado a las calles de la Franja de Gaza para protestar contra el plan de ‘limpieza’ propuesto por el presidente estadounidense, Donald Trump, con el que pretende reubicar a un millón y medios de palestinos en países como Jordania o Egipto.

«Somos los hijos de este país, es donde nacimos y no moriremos en ningún otro lugar», contó a EFE Ahmed Ali Abu Uda, un gazatí de 70 años.

Las protestas se llevaron a cabo en Gaza ciudad y en Deir Al Balah, en el centro del enclave, donde los gazatíes ondearon banderas palestinas y también egipcias.

«Tenemos fe en que el pueblo y el Estado egipcio no nos dejarán y no permitirán que pase esta conspiración de desplazarnos. Así que mandamos un mensaje de agradecimiento al rey Abudlá II, al pueblo de Jordania y también al presidente Al Sisi que no nos falló», dijo Gamal al Mughayar, de 61 años.

«Estamos en contra de la política de desplazamiento que se está tramando contra nuestro pueblo, sea por Trump o por otros. Este es un pueblo que aguantó y sobrevivió a un genocidio durante más de 15 meses, un genocidio que no se parece a nada que haya ocurrido desde la Primera Guerra Mundial», denunció Hasan Mujarad, uno de los gazatíes que protestaba.

Trump se mostró el viernes confiado en que tanto Jordania como Egipto aceptarán en su territorio a población desplazada de la Franja de Gaza.

«Creo que Jordania aceptará gente de Gaza, sí. Creo que Egipto también los aceptará. Escuché a alguien decir que no lo harán, pero creo que sí lo harán. Estoy seguro de que lo harán», afirmó desde el Despacho Oval de la Casa Blanca en un acto de firma de órdenes ejecutivas. EFE

amb-ngg-ar/lar

(video)