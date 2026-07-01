«No pudieron hacer nada»: los bombardeos que mataron al líder iraní Jamenei

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El sábado 28 de febrero, los habitantes de Teherán iniciaban una semana laboral en pleno Ramadán, y aguardaban la celebración del año nuevo iraní en tres semanas, en un contexto de esfuerzos diplomáticos para evitar una guerra con Estados Unidos e Israel.

Esa mañana también había actividad alrededor del principal complejo gubernamental en pleno corazón de Teherán, donde se encuentran la residencia y las oficinas del líder supremo, Alí Jamenei, conocido localmente como el beit-e rahbari (casa del líder).

Pero la actividad matinal se vio sacudida por varias explosiones, con columnas de humo saliendo del complejo gubernamental.

«El Estado de Israel lanzó un ataque preventivo contra Irán», anunció el Ministerio de Defensa israelí.

La incertidumbre rodeó durante horas la suerte del hombre de 86 años, que gobernó Irán por más de tres décadas y media, con una postura de distancia total con Estados Unidos y de cero tolerancia hacia la disidencia.

«Jamenei, una de las personas más malvadas de la historia, ha muerto», publicó el presidente estadounidense, Donald Trump, en su plataforma Truth Social.

«No pudo eludir nuestros sofisticados sistemas de inteligencia y rastreo y, gracias a la estrecha colaboración con Israel, ni él ni los demás líderes que han sido asesinados junto a él pudieron hacer nada», agregó.

Las autoridades iraníes inicialmente insistieron en que Jamenei había sobrevivido.

Pero la mañana del 1 de marzo, un presentador de televisión declaró con la voz quebrada por la emoción que el líder había «ascendido a los más altos cielos después de probar el dulce néctar del martirio durante el mes sagrado del Ramadán».

– «Senda de sacrificio» –

Según el diario New York Times, la CIA llevaba meses rastreando a Jamenei y supo que ese sábado se realizaría un encuentro de altas autoridades iraníes en el complejo gubernamental, con presencia del líder supremo.

La información fue compartida con Israel. Dos horas y cinco minutos después del despegue de los aviones israelíes, alrededor de las 09H40 en Teherán, los misiles de largo alcance cayeron sobre el complejo, agregó el diario.

Jamenei no fue el único alto funcionario muerto: todo el alto mando fue eliminado, incluyendo el jefe de los Guardianes de la Revolución, Mohamad Pakpour, el asesor militar de Jamenei, Alí Shamjaní, y el ministro de Defensa, Aziz Nasirzadeh.

También murieron su hija Bushra Hoseini, su nuera Zahra Haddad Adel, su yerno Mesbah al Huda Baqeri, y su pequeña nieta Zahra Mohamadi Golpayegani.

Su hijo Mojtaba Jamenei, una figura clave en el despacho del líder supremo, sobrevivió con heridas, según autoridades iraníes. Una semana después fue nombrado como el nuevo líder supremo, aunque no ha sido visto en público.

Alí Jamenei siempre había tomado precauciones de seguridad. Nunca salió de Irán siendo líder supremo y sus discursos raramente eran transmitidos en vivo o anunciados con anticipación. Durante la guerra de 12 días de Israel contra Irán, en junio de 2025, se habría ocultado en un búnker.

Pero nunca desapareció totalmente de los ojos del público, y el 17 de febrero dio su discurso final en la ciudad norteña de Tabriz, donde afirmó que Estados Unidos quería «devorar» a Irán.

Urgió a la población mantener la calma y seguir su vida «sin preocupaciones», y citó el Corán: «Alá envió su tranquilidad sobre Su Mensajero y sobre sus creyentes».

Observadores se sorprendieron de que Alí Jamenei estuviera en el centro de Teherán el 28 de febrero, en lugar de ocultarse en otro sitio del extenso país.

– Inteligencia sobre Irán –

El ataque también reveló la magnitud de la penetración de la inteligencia estadounidense e israelí en Irán, una debilidad estratégica expuesta en 2025 cuando Israel mató a varias figuras clave de la república islámica.

Según el diario Financial Times, las cámaras de vigilancia en las carreteras en Teherán fueron hackeadas hace años por Israel, permitiendo la identificación de guardianes, sus rutinas y sus movimientos.

Trump afirmó en la reciente cumbre del G7 en Francia que la vigilancia satelital permite que «si alguien entra y tiene una placa con su nombre (…) ellos pueden ver el nombre, pueden darte el número de serie».

«Podemos ver cosas. No te imaginarías la calidad del material que tenemos. Por eso hemos tenido tanto éxito», aseguró.

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