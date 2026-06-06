«No puede ser un error», dice un palestino al enterrar a su bebé muerto por tiros israelíes

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«No puede ser un error», afirmó este sábado un palestino al enterrar a su bebé, mortalmente herido por disparos del ejército israelí, en el sur de Cisjordania ocupada.

Sam Fahd Abou Haikal, de siete meses, estaba en un auto con sus padres el viernes por la noche cerca de Hebrón cuando los tres fueron alcanzados por balas del ejército israelí.

Tras una investigación preliminar, el ejército israelí reconoció que uno de sus soldados había disparado «contra civiles» no sospechosos, después de que su vehículo acelerara en dirección a las tropas.

En el cementerio de Hebrón, varias decenas de personas acompañaron al padre, Fahd Abou Haikal, quien sostenía el cadáver de su hijo envuelto en una bandera palestina, constató un equipo de la AFP.

Su esposa, herida en la cara, sigue hospitalizada pero se encuentra en estado estable, precisó el hombre.

«Íbamos de Belén a Hebrón. Nos acercamos al punto de paso (militar israelí) y de repente escuché un ruido, detuve el auto y levanté las manos», relató.

«Escuché un disparo y un segundo después vi una bala atravesar el parabrisas y luego atravesar mi brazo», añadió Abu Haikal, de 42 años.

«Mi esposa fue alcanzada por una bala que le atravesó el lado derecho de la cara y también por esquirlas», explicó.

«No puedo creer lo que pasó», dijo. «Cuando se dispara más de una bala, no hay disparos de advertencia y no hay advertencia, no puede ser un error», insistió.

La abuela del niño, Feryal Abu Haikal, de 65 años, también iba a bordo del vehículo.

«Escuché disparos y pensé que era un tiro de advertencia, luego mi nuera gritó y la vi llena de sangre», relató.

«¡Un recién nacido que apenas había comenzado su vida se ha convertido en una víctima más de la ocupación israelí!», denunció en X la oficina del primer ministro palestino, Mohamed Mustafá.

Israel ocupa Cisjordania desde 1967. La espiral de violencia se ha acentuado en este territorio al margen de la guerra en Gaza, desencadenada por el ataque sin precedentes del movimiento islamista palestino Hamás contra Israel el 7 de octubre de 2023.

Desde entonces, al menos 1.080 palestinos, entre los cuales muchos combatientes, pero también civiles, han muerto en Cisjordania a manos de soldados o colonos israelíes, según un recuento de la AFP basado en datos de la Autoridad Palestina.

Paralelamente, según datos oficiales israelíes, al menos 46 israelíes, entre ellos civiles y soldados, han muerto en Cisjordania en ataques palestinos o durante operaciones militares israelíes.

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