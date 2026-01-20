«¡No queremos ser invadidos!», dice en Nuuk un manifestante solitario en su protesta diaria

Bajo la nieve, frente a la cabaña de madera del consulado estadounidense en Nuuk, la capital de Groenlandia, Jens Kjeldsen protesta cada día en solitario contra los planes de Donald Trump de tomar el territorio.

¡No queremos ser invadidos!», insistió este martes Kjeldsen, un exjuez de 70 años que ahora se dedica a la carpintería.

El hombre se está manifestando a diario esta semana fuera del consulado de Estados Unidos, con una asta con las banderas de Dinamarca, Groenlandia y las islas Feroe, que componen juntos el reino de Dinamarca.

«Estoy mostrando que queremos a nuestro país», dijo a la AFP, y afirmó que espera que su mensaje llegue a las autoridades estadounidenses.

«Queremos ser lo que somos. Necesitamos conservar nuestra libertad. No queremos ser esclavos de ningún otro país. No queremos ser invadidos», señaló.

Según Kjeldsen, su acción «es una muestra tranquila de lo que somos y lo que deseamos seguir siendo».

De momento, no se ha cruzado con ningún miembro del personal consular, indicó.

Desde que regresó a la Casa Blanca hace justo un año, Trump ha reiterado su deseo de tomar el control de ese territorio autónomo danés, alegando motivos de seguridad nacional, y afirmando que, de no hacerlo él, la ocuparían Rusia o China.

Pero Kjeldsen afirma que Rusia «no es una amenaza» para Groenlandia y que «los chinos no están aquí, alrededor de Groenlandia». «Es pura imaginación», añadió.

El hombre acusó a Trump de decir «una mentira tras otra», y destacó la importancia de organizaciones como «la Unión Europea, la OTAN y Naciones Unidas».

Según dijo, prevé realizar su protesta diaria hasta el domingo, cuando se marchará a una aldea por trabajo.

«Llevaré mis banderas y ondearán en mi barco para que las vean. Y ya sea en las aguas, en las costas, en las montañas o en la tierra: lucharemos en cualquier lugar».

