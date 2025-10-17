«No quiero volver»: niños migrantes de Guatemala temen la deportación de Trump

A sus 15 años, I.B. huyó de la pobreza y de un padre que abusó de ella en Guatemala. Emigró sola a Estados Unidos, como cientos de niños que viven en albergues y que el gobierno de Donald Trump trató de deportar en bloque.

Entró a Estados Unidos, presumiblemente desde México, sin la compañía de un adulto ni estatus legal. Entre octubre de 2024 y agosto de 2025 se registraron 28.687 casos de menores migrantes «no acompañados», 70% menos que en el período previo.

Cientos son guatemaltecos, muchos de comunidades indígenas pobres amenazadas por pandillas.

I.B -iniciales de la menor- es indígena q’eqchi’, llegó en septiembre de 2024, fue admitida por la gubernamental Oficina de Asentamiento de Refugiados y enviada con una familia de acogida en Connecticut.

«Dejé Guatemala por todo lo que sufría allá. Había dejado el colegio para trabajar y ayudar a mi familia; a veces nos alimentábamos de la basura (…). Mi padre abusó de mí», contó, según un documento judicial.

En agosto, agentes de inmigración le preguntaron si alguien podría recibirla en Guatemala. «Nadie me preguntó si tenía miedo de volver, y sí tengo», explicó.

I.B. es representada por la ONG Centro Nacional de Leyes Migratorias, que en agosto contuvo la deportación en bloque de 76 menores guatemaltecos «no acompañados» sacados de sus albergues y montados a un avión en el aeropuerto de Harlingen, Texas.

I.B. no estuvo en ese grupo, pero sí F.O.Y.P, de 17 años. «Llegaron a mi cuarto y me dijeron que me iban a llevar a otro refugio. Me dieron 30 minutos para alistarme (…). Luego me enteré que nos llevarían a Guatemala», narró.

Esperaron cuatro horas en un bus y otras cuatro en un avión que nunca despegó. Algunos niños tuvieron pánico. Luego volvieron a los refugios.

Menores y un empleado del refugio alertaron a los abogados, quienes solicitaron de emergencia a un juez detener la deportación.

Consideraron ilegal devolver a los niños sin que un juez de migración decidiera sus casos como establece la ley.

Una jueza detuvo el operativo temporalmente y, a mediados de septiembre, el juez de distrito en Washington DC, Timothy Kelly, lo paralizó hasta que haya una decisión de fondo. La administración Trump aún no apeló.

– ¿Quién los espera? –

Mary McCord, directora del Instituto para la Defensa Constitucional y Protección e integrante del equipo de defensa, consideró que esta no es solo una victoria para los niños guatemaltecos, sino también para otros menores no acompañados, ya que el «tribunal concluyó que los intentos de expulsarlos sin las protecciones de ley podrían ser ilegales».

Según Estados Unidos, 327 niños de Guatemala mayores de 14 años califican para volver tras un acuerdo bilateral, en medio de la arremetida antiinmigrante de la administración Trump. Guatemala dice que superan los 600 menores.

El Departamento de Seguridad Nacional afirmó que estos menores deben estar con sus familias.

Pero «no existe prueba ante el Tribunal de que los padres de estos niños solicitaran su regreso», dijo el juez Kelly. Agregó que las autoridades de Guatemala no localizaron a los padres de la mayoría de los niños que el gobierno consideró elegibles para deportación.

– «No quiero volver» –

«Mi familia de acogida me trata bien y me apoya, me siento segura. No quiero volver a Guatemala», dijo I.B.

El presidente guatemalteco, Bernardo Arévalo, explicó que la decisión de repatriar a estos menores se basa en el temor de que, cuando cumplan 18 años, podrían ser sacados de sus albergues y llevados a centros del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, el temido ICE.

«Todo niño no acompañado que esté en condición de regresar voluntariamente o por orden de juez, estaremos en condición de recibirlo», agregó.

«Mi mamá quiere que esté a salvo y ella sabe que mi vida está en peligro si regreso (…). Se lo he dicho al juez pero no importó porque igual quisieron deportarme», contó Z.I.M.T.T., adolescente de la etnia K’iche’.

M.A.L.R., menor indígena de la etnia mam, dijo que el 29 de agosto un juez le dijo que su nombre estaba en la lista de niños que querían volver; pero ella no desea hacerlo.

Cuando fue sacada de su familia de acogida para llevarla al aeropuerto, se sintió mal, tuvo fiebre y casi vomitó en el bus. Tras la frustrada deportación, fue enviada a un albergue.

Huyó de Guatemala a los 15 años tras ser amenazada de muerte por un hombre con el que se negó a tener una relación.

B.M.R.P., madre de M.A., confirma su temor. «Está en peligro si vuelve (…). Solo pido que mi hija esté segura, sin volver a Guatemala».

