«No son pastores, son malhechores», dice Nicaragua sobre ministro por el que abogó EE.UU.

3 minutos

San José, 23 dic (EFE).- La Procuraduría General de Justicia de Nicaragua tildó este martes de «criminal», «golpista» y «malhechor» al pastor evangélico nicaragüense y sobreviviente de cáncer Rudy Palacios, bajo custodia desde el 17 de julio pasado y por quien el Gobierno de Estados Unidos abogó en la víspera por su liberación.

En una declaración titulada «No son pastores, son malhechores», la Procuraduría señaló a Palacios, junto a otros detenidos, de haber intentado «un nefasto golpe» de Estado, «que no pudieron realizar, aunque dejaron cuantiosas pérdidas en las economías y sufrimiento a familias»

Esa entidad, que es la representante legal del Estado, sostuvo que en el contexto de las «acciones terroristas del 2018», un «grupo de personas vinculadas a personas y organizaciones extremistas, hoy apátridas, participaron destruyendo bienes materiales y regando sangre bendita de nicaragüenses».

El 18 de abril de 2018 estalló una revuelta popular por unas controvertidas reformas a la seguridad social y que luego se convirtieron en una exigencia de renuncia del presidente Daniel Ortega tras responder con la fuerza.

Las protestas, calificadas por el Ejecutivo como «intento de golpe de Estado», dejaron al menos 355 muertos, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), aunque organismos locales elevan la cifra a 684, mientras que Ortega reconoce que fueron «más de 300» y que se trató de un intento de golpe de Estado.

La Procuraduría mencionó «entre estos criminales» a «Rudy Antonio Palacios Vargas, Mauricio Francisco Alonso Estrada, Pedro José López Calero, Armando José Bermúdez Mojica, Jessica María Palacios Vargas y Olga María Lara Rojas, culpables de violentar la Constitución, agredir la paz y destruir vidas y valores de los nicaragüenses».

Aseguró que ese grupo de personas huyó de Nicaragua para evitar el peso de la ley y luego regresaron clandestinamente «con la intención de seguir violentando las leyes y planificando nuevas agresiones al patrimonio material y a la vida, tanto de familias como de instituciones de servicio al pueblo».

«Estas personas que planificaban nuevos ataques y mientras tanto estafaban por distintos medios a ciudadanos nicaragüenses, han sido capturadas, procesadas y condenadas, y hoy permanecen en Centros Penitenciarios del país», indicó la Procuraduría, sin ofrecer pruebas de esas supuestas planificaciones de «nuevos ataques».

Esa institución afirmó que todos los derechos de los detenidos han sido «respetados en los distintos momentos y trámites», y que deberán cumplir sentencia «por acciones violentas realizadas y planificación de otras turbulencias» de acuerdo al ordenamiento jurídico de Nicaragua.

Estados Unidos pidió el lunes al Gobierno que dirigen los esposos y copresidentes Ortega y Rosario Murillo, que libere al pastor Rudy Palacios, que forma parte de los 62 opositores y críticos con el Ejecutivo que se encuentran bajo custodia y son considerados presos políticos por organismos humanitarios.EFE

mg/rao/cpy