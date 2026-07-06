«No tengo ningún rencor» hacia Mbappé, dice portero paraguayo Orlando Gill

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Asunción, 6 jul (EFE).- El portero paraguayo Orlando Gill afirmó este lunes que no guarda «ningún rencor» hacia Kylian Mbappé, quien no estrechó la mano del sudamericano al término del partido de octavos de final del Mundial en el que Francia derrotó por 1-0 a la Albirroja.

«La verdad, no tengo ningún rencor hacia él. Al contrario, solamente quería, como dije el otro día, quería felicitarlo», indicó a periodistas el arquero, quien llegó este lunes a su país junto a varios de sus compañeros y al cuerpo técnico que encabeza el argentino Gustavo Alfaro.

El arquero, de 26 años, destacó la trayectoria de Mbappé y lo describió como un «excelente jugador».

«No le deseo mal nunca a nadie; al contrario, toda la suerte del mundo», añadió el espigado jugador, luego de participar en su primer Mundial.

Asimismo, reconoció que «por un momento de calentura» lanzó el balón a la espalda del delantero del conjunto francés después de que no le diera la mano.

«Uno no dimensiona lo que hace. Después ya en frío dije: ¿Por qué hice eso?», comentó, entre risas, Gill, quien desde 2024 milita en el club argentino San Lorenzo de Almagro, el único equipo extranjero en el que ha jugado a lo largo de su carrera.

Sobre el partido del sábado, que marcó la despedida de los guaraníes de la cita mundialista, Gill celebró la actuación de su equipo.

«Así es Paraguay, es rudo, aguerrido, así es la sangre de guaraní que corre por nuestras venas (…) Por más que nos hayamos eliminado, vinimos con la cabeza arriba», aseguró.

Por otro lado, resaltó que en este Mundial la Albirroja demostró ser «muy incómoda para otras selecciones», por lo que vaticinó que «está para grandes cosas».

Paraguay, que volvió a un Mundial luego de 16 años de ausencia, clasificó como tercero del Grupo D a dieciseisavos de final, donde derrotó en la tanda de penales a Alemania. EFE

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