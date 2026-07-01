«No tengo reproches», dice Beccacece tras agradecer a los jugadores y a Ecuador

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Redacción Deportes, 30 jun (EFE).- El entrenador Sebastián Beccacece, admitió este martes que la selección de Ecuador fue sorprendida y superada por México en el primer tiempo, y en tono de despedida agradeció a sus jugadores y al país tras consumarse la eliminación del Mundial en el Estadio Azteca.

«Agradecimiento a los jugadores y al país, no tengo reproches», manifestó el entrenador argentino, de 45 años, al término del encuentro de dieciseisavos de final.

Sobre el partido que ganó el Tri con claridad por 2-0, admitió que sus pupilos no tuvieron recursos para recuperarse en el segundo tiempo.

«Hemos sido superados en el primer tiempo. Reaccionamos en el segundo, pero no fue suficiente», lamentó el entrenador, que llegó al banquillo de la Tri el 1 de agosto de 2024. EFE

hbr/car