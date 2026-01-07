«No vimos nada», dice empleada del hotel indonesio donde murió la española Matilde Muñoz

Lombok (Indonesia), 7 ene (EFE).- Una empleada del hotel de Lombok (Indonesia) donde fue supuestamente asesinada la española Matilde Muñoz el pasado 2 de julio dijo este miércoles en la segunda sesión del juicio, celebrado en la turística isla del archipiélago asiático, que los empleados no vieron nada ni notaron nada «sospechoso».

«Solo nos asomamos por la ventana (de la habitación de Muñoz). No vimos nada. No notamos nada sospechoso», declaró la indonesia Nurmala Hayati -«Mala»-, citada hoy a declarar como testigo.

El cadáver de Muñoz fue hallado en un avanzado estado de descomposición, tras haber sido escondido en varias localizaciones del hotel Bumi Aditya de Lombok durante casi dos meses, según la investigación policial.

La empleada y otro trabajador del hotel, Habib -conocido como «Abi»-, fueron dos de los diez testigos citados hoy por la Fiscalía indonesia, en el marco del juicio que se celebra en el tribunal de Mataram, en Lombok, desde el 17 de diciembre.

La Fiscalía indonesia acusó durante la primera sesión del juicio a otro empleado y un exempleado del hotel, Suhaeli -conocido como «Eli»- y Heri Ridwan -«Geri»-, de matar a Muñoz, que entonces tenía 72 años, tras entrar a robarla en su habitación. EFE

