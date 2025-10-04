«Nos dirigimos directamente a la moción de censura», advierten los socialistas franceses

3 minutos

París, 4 oct (EFE).- El líder del Partido Socialista francés, Olivier Faure, advirtió este sábado de que la situación política se encamina hacia una nueva moción de censura que haría caer al nuevo primer ministro, Sébastien Lecornu, nombrado hace menos de un mes.

«Si la situación no cambia, nos dirigimos directamente hacia la moción de censura», señaló el primer secretario socialista en una entrevista publicada este sábado por el diario Le Parisien.

Faure se quejó de que, pese a que Lecornu carece de mayoría parlamentaria, los socialistas no han visto señales de llegar a ningún acuerdo respecto a las fórmulas que ellos proponen para el presupuesto de 2026, unas cuentas que deben recortar el elevado déficit público francés.

También de que, a pesar de las promesas de «ruptura en el fondo y en la forma», lo que vieron el viernes cuando se reunieron con Lecornu fue un «copia y pega» del presupuesto que ya le costó el puesto a su predecesor, el centrista François Bayrou, y que incluía duras medidas de austeridad.

Faure defendió nuevamente propuestas como la «tasa Zucman» sobre los patrimonios altos, descartada por Lecornu, aunque el primer ministro considera sí aumentar gravámenes sobre el patrimonio financiero.

«El Gobierno no puede seguir comportándose como si nada hubiera pasado -opinó Faure en la entrevista- en los últimos años. Han perdido las elecciones locales, las europeas y las legislativas. Después, han quemado a tres primeros ministros. Y ahora, ¿tenemos que aplaudir a un Gobierno que encarna en todos los aspectos la continuidad?».

Avisó de que su partido está dispuesto a votar una moción de censura incluso «a riesgo» de provocar una nueva disolución parlamentaria que los franceses no desean, después de las inesperadas elecciones legislativas convocadas por el presidente del país, Emmanuel Macron, en junio del año pasado.

«En un momento dado, cuando nada puede avanzar, solo hay una opción posible: las urnas. Y en ese momento nos presentaremos ante los franceses para explicarles lo que proponemos», detalló.

Faure da de margen para negociar hasta el discurso de política general que deberá pronunciar Lecornu ante la Asamblea Nacional (cámara baja) el próximo martes.

Allí, como muy tarde, deberá desvelar finalmente todas las claves de sus presupuestos para 2026, que de momento mantiene mayoritariamente en secreto excepto por algunas filtraciones a la prensa.

Antes de eso, sin embargo, debe anunciar al que será su equipo de ministros, con la apertura del curso legislativo este lunes como fecha límite.

Según la prensa local, Macron ha dado a Lecornu hasta el domingo por la noche para confeccionar su Gobierno, aunque los últimos detalles los podría terminar de ajustar también el lunes por la mañana. EFE

ngp/enb