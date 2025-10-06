«Nos están matando», dicen los transportistas de Lima atacados por el crimen organizado

1 minuto

Lima, 6 oct (EFE).- Al grito de «nos están matando», cientos de transportistas de Lima Metropolitana y la provincia anexa del Callao acatan este lunes un nuevo paro, que afecta a decenas de miles de ciudadanos, y ha sido convocado para exigir mayores medidas de seguridad ante el embate del crimen organizado.

El paro fue anunciado después de que el conductor de un autobús fuera asesinado durante la noche del sábado en el distrito de San Juan de Miraflores, en el sur de Lima, a lo que se sumó el domingo el ataque contra otro chófer, que resultó herido, en el distrito de San Juan de Lurigancho, en el este de la capital.

Las empresas de transporte público de Lima sufren en los últimos meses un incremento notorio de los casos de extorsiones y ataques cometidos por presuntos sicarios contra choferes mientras, en muchos casos, conducen los vehículos llenos de pasajeros.

«Nos están matando», fue el reclamo común de los transportistas que salieron a protestar en diferentes partes de Lima durante la mañana de este lunes.

Los transportistas formaron piquetes y bloquearon algunas vías de la capital peruana, sobre todo en las avenidas Túpac Amaru y Universitaria, en el norte de Lima, así como en otros lugares de distritos como San Juan de Lurigancho y San Juan de Miraflores. EFE

dub

(foto) (video)