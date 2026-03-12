«Nos estamos preparando», dice presidente de Paraguay sobre alianza militar con EE.UU.

Asunción, 12 mar (EFE).- El presidente de Paraguay, Santiago Peña, dijo este jueves que su Gobierno se está «preparando externamente» para hacer frente a «grandes amenazas» a la seguridad con la firma del Acuerdo sobre el Estatuto de Fuerzas (SOFA, en inglés) con Estados Unidos, una herramienta de cooperación que la oposición afirma lesiona la soberanía del país suramericano.

«Estamos expuestos a grandes amenazas», indicó Peña a periodistas tras apuntar que Paraguay tiene la «ventaja» de ser limítrofe con Brasil, una nación que tiene una economía desarrollada, pero que también alberga a grandes grupos criminales como el Primer Comando da Capital (PCC) o el Comando Vermelho (CV).

Peña promulgó la víspera el acuerdo SOFA, que regula la presencia de personal militar estadounidense en el país suramericano, junto al Secretario de Estado Adjunto de EE.UU., Christopher Landau, con el que se reunió en Chile cuando ambos asistieron a la toma de posesión de José Antonio Kast como presidente.

La firma se dio solo un día después de que la Cámara de Diputados diera la sanción definitiva al pacto, que el oficialismo defiende como una «obligación estratégica» para enfrentar al crimen organizado y la oposición rechaza por las inmunidades que concede a las fuerzas extranjeras.

«Tenemos nuestros desafíos internos, pero también nos estamos preparando externamente para lo que va a venir en el futuro», indicó hoy el mandatario sobre esta alianza.

Asimismo, dijo que Estados Unidos, uno de los mayores aliados de Paraguay en el mundo, no dudará en «enfrentar el crimen organizado», algo que, aseveró, ya ha demostrado «en su combate al crimen organizado en el Caribe y la intervención que hizo en el caso de Venezuela», cuando capturó a Nicolás Maduro el pasado 3 de enero.

El documento, suscrito el pasado 15 de diciembre en Washington, concede a los militares y contratistas estadounidenses que se instalen en Paraguay una inmunidad y exenciones similares a las que establece la Convención de Viena de 1961, que regula las relaciones diplomáticas entre Estados.

Esto último ha generado el rechazo de la oposición, que alerta de una posible pérdida de soberanía del país suramericano.

En el ámbito regional, EE.UU. firmó también en 2023 un acuerdo SOFA con Ecuador así como con una cincuentena de naciones del mundo, hace una semana el titular de Exteriores paraguayo.EFE

