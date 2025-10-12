«Nos hubiera gustado tener algo más”, dice Arce tras eliminación de México

Santiago de Chile, 11 oct (EFE).- El técnico de la selección Sub-20 de México, Eduardo Arce, se mostró apesadumbrado este sábado tras la eliminación en cuartos de final ante Argentina en el Mundial de la categoría, que se disputa en Chile, y aseguró que aspiraban conseguir más en el torneo.

“Con la derrota siempre nos hubiera gustado tener algo más”, dijo Arce a la prensa en la zona mixta tras el final del partido que perdieron por 0-2.

El entrenador también lamentó que no se sancionara el penal contra el delantero Tahiel Jiménez en el minuto 66: “creo que hubiese sido diferente, como lo mostramos al final”.

La partida del Tri del certamen decreta el final de la competencia también para el joven de 16 años Gilberto Mora, quien había sido una de las figuras del torneo en el que marcó tres goles y llevó al equipo hasta esta fase.

“Nos hubiera gustado que él siguiera generando y verse reflejado en el marcador, pero al final un chico que se carga el juego de la manera que lo hace, creo que es decisivo”, afirmó.

Sobre el resultado, Arce comentó que están “muy dolidos, pero sabíamos que nos íbamos a encontrar contra este equipo, que nos iba a cortar situaciones. Pensamos que los momentos los íbamos a compartir más, pero lo platicamos ayer ellos tenían punch y consiguieron lo que querían para cerrarnos más espacios”.

El técnico del Tri aseguró que la Albiceleste “con el marcador a favor supo manejar e hizo más cosas para enlentecer el juego, pero mientras el reglamento te lo permita es válido”.

Sobre las expulsiones de dos de sus jugadores al final, Arce consideró que “fueron dos jugadas aisladas. Para mí dos minutos todavía son dos minutos que podemos ir por el marcador”. EFE

