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«Nos mantendremos en primera línea», dice Ejército israelí sobre su presencia en Líbano

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Jerusalén, 21 mar (EFE).- El jefe del Estado Mayor del Ejército israelí, Eyal Zamir, visitó este sábado el norte del país y aseguró que sus tropas seguirán operando «en primera línea» en el Líbano, país en el que Israel mantiene bombardeos e incursiones terrestres.

«Actuamos para alejar la amenaza de nuestra frontera y nos mantendremos en primera línea como barrera entre las comunidades civiles y cualquier amenaza», añadió Zamir en una visita a Metula y Kiryat Shmona, comunidades israelíes localizadas a metros de la divisoria libanesa.

Zamir reiteró que los ataques contra este país, centrados en debilitar a la milicia chií Hizbulá y que ya han desplazado a un millón de personas en el sur del Líbano, siguen «un plan organizado» y añadió que ayudarán también a debilitar a Irán.

«No nos detendremos hasta que se restablezca la seguridad en la zona; no volveremos a un ciclo de escalada. Nuestras mejores tropas operan constantemente mediante operaciones terrestres limitadas y selectivas», advirtió el teniente general, que dijo que «Hizbulá está pagando un alto precio».

En estas casi tres semanas de ataques israelíes, desde el pasado 2 de marzo, más de 1.000 libaneses han muerto, entre ellos 118 niños, y otras 2.641 han resultado heridas, según datos del Centro de Operaciones de Emergencia libanés. EFE

pms/ybp/lss

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