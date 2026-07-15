«Ojalá podamos hacer algo parecido a lo del 86», dice Mac Allister

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El mediocampista argentino Alexis Mac Allister deseó que Argentina pueda «hacer algo parecido» a lo realizado por Diego Maradona y compañía en México 1986, cuando enfrente a Inglaterra el miércoles en las semifinales del Mundial 2026.

Hace cuarenta años el combinado del Pelusa eliminó 2-1 a los ingleses en cuartos de final con dos recordadas anotaciones del fallecido astro: la polémica Mano de Dios y el aclamado Gol del Siglo. La Albiceleste ganó una semana más tarde su segundo título mundial.

La victoria de los sudamericanos en México, que ocurrió cuatro años después de la Guerra de las Malvinas, ocurrida de abril a junio de 1982, aumentó la rivalidad entre ambos equipos, protagonistas de uno de los mayores clásicos del fútbol.

«En estos días, no sé si fue casualidad o qué, pero empiezan a aparecer algunos videos del Diego, el partido en el 86 y demás cosas que a uno obviamente lo ayudan e intenta verlas y recordarlas», dijo el centrocampista del Liverpool este martes a periodistas.

«Diego es una bandera muy importante para el país y ojalá podamos hacer algo parecido a lo que ellos hicieron en el 86», agregó la víspera del partido en Atlanta.

– Sin el «ritmo» de la Premier –

Como la inmensa mayoría de argentinos, Mac Allister, de 27 años, creció con la leyenda de Maradona.

Pero en su caso la figura del 10 estuvo más presente debido a que su padre, Carlos «Colorado» Mac Allister, compartió con él en la selección y en Boca Juniors en la década de 1990.

«Inspirarse sobre lo que hizo Diego es complicado, llevar a cabo las cosas que él hacía dentro de una cancha es prácticamente imposible, quizás solo Leo (Messi) pueda hacerlo».

Campeón mundial en Catar 2022, Mac Allister destacó la fortaleza física de Inglaterra, cuyos jugadores enfrenta con frecuencia con el Liverpool.

Pero consideró que los Tres Leones de Harry Kane y Jude Bellingham, que buscan su primera final mundialista en seis décadas, «no tienen ese ritmo (intenso) que caracteriza a la Premier League».

«No sé si es un poco por el calor, el clima y demás. Pero nada, obviamente que son un gran equipo, nosotros los respetamos muchísimo», sostuvo. «Imagino el partido de mañana con mucha intensidad y obviamente con mucho nerviosismo de todos lados».

Presente en los seis partidos de la Albiceleste en Norteamérica y autor de un gol y una asistencia, Mac Allister reconoció que su equipo ha «sufrido un poco más» de lo esperado, pero confió en el trabajo que hacen bajo la conducción de Lionel Scaloni.

Los campeones defensores necesitaron ir a la prórroga para vencer al debutante Cabo Verde (3-2) en dieciseisavos y a Suiza (3-1) en cuartos. Con Egipto, en octavos, remontaron in extremis un 2-0 en contra para finalmente imponerse 3-2.

– Messi en «disfrute total» –

Mac Allister atribuyó esas complejidades al alto nivel del torneo y destacó que haber ganado el título hace cuatro años en Catar le da una ventaja a Argentina.

«Tener esa experiencia es un plus, pero no te garantiza nada, ellos tienen jugadores de gran jerarquía, que juegan en equipos grandes y que ya han enfrentado estas instancias», señaló.

Por otro lado, el volante Rodrigo De Paul destacó el alto nivel de su gran amigo y compañero en el Inter Miami, Lionel Messi, de cara a su tercera semifinal mundialista, tras las de 2014 y 2022.

El capitán albiceleste, de 39 años, es el goleador del certamen junto al francés Kylian Mbappé, ambos con ocho goles.

«Esta Copa del Mundo lo encuentra en un disfrute total, obviamente que todos sabemos la mentalidad que tiene y cómo se prepara», afirmó.

raa/ma