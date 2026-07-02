«Para nosotros es un milagro»: rescatistas que salvaron a Hernán tras 8 días sepultado

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Caracas, 2 jul (EFE).- Los rescatistas internacionales calificaron de milagro el rescate de Hernán Gil, un venezolano que pasó ocho días sepultado en la garita vigilancia del edificio donde trabajaba en el estado La Guaira, epicentro de la devastación tras el terremoto de doble magnitud de 7,2 y 7,5.

«Para nosotros es un milagro y cómo me siento, es increíble, es increíble, no nos lo creemos, pero hoy por hoy podemos decir don Hernán va a estar con su familia próximamente, entonces nos damos por servidos aquí en Venezuela», dijo a EFE Allan Madrigal, integrante de la Cruz Roja de Costa Rica.

La delegación de Madrigal junto a equipos de rescate de Estados Unidos, El Salvador, Chile y Portugal trabajaron desde el lunes sin descanso en rescatar a Gil, quien se encontraba en un paso subterráneo, en una caseta de seguridad con 140 toneladas de escombros encima.

Lo más gratificante para Madrigal fue no irse «por el camino fácil» ni dejar las cosas a su suerte, e «insistir, insistir, insistir» para poder rescatar al hombre de una forma segura.

Por su parte, Vincenzo Borgna, del equipo USAR (Urban Search and Rescue, por sus siglas en inglés) de los Bomberos de Chile, señaló a EFE que fue un trabajo «extremadamente complejo» en el que hicieron un túnel de seis metros para poder tener contacto con una cámara y posteriormente pasar la hidratación a través de una tubería de una manguera.

«Eso es lo que nos permitió tener un rescate prologando y seguro», subrayó.

Borgna sostuvo que Gil fue entregado «súper estable» por lo que dijo sentirse «súper contento» por la misión.

Alrededor de las 10:00 hora local (14:00 GMT), Gil fue ingresado al Hospital de Clínicas Caracas, en el oeste de la capital venezolana, luego de ser rescatado en La Guaira.

Un trabajador de la clínica informó a EFE que una tomografía mostró una luxación de clavícula izquierda, pequeñas bandas de atelectasia, hematoma subgaleal parietal izquierdo, leve sinusitis inflamatoria etmoidal y frontal.

Igualmente, dijo que por protocolo y para mantenerlo en observación, Gil está en la Unidad de Cuidados Intensivos, pero que se encuentra en buen estado y consciente.

Según datos de la ONU, se trata del decimotercer rescate con vida realizado por los equipos internacionales desplegados en Venezuela desde los terremotos.

El último balance oficial del doble terremoto cifra en 2.295 los fallecidos y en 11.267 los heridos. EFE

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