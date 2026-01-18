«¿Para qué tantos candidatos», la queja de los votantes en las presidenciales en Portugal

4 minutos

Carlota Ciudad

Lisboa, 18 ene (EFE).- Un número récord de candidatos, en total 11, se presenta este domingo a las elecciones presidenciales en Portugal, lo que muchos electores ven como «demasiados», a lo que se suma el hecho de que aparecen 14 nombres en la papeletas, porque fueron impresas antes de que se declararan oficialmente los aspirantes definitivos.

«Espero que salga bien y que salga un buen candidato, incluso aunque no sea el que a mí me gusta, que sea una persona que mejore la gobernanza del país. Eso sí, no sé para qué hay tantos candidatos, sabiendo que hay muchos que no tienen opciones de ganar. Vienen solo a molestar», dijo a EFE António Monteiro, de 63 años, que acudió a ejercer su derecho en el Palácio Galveias, en Lisboa.

En su opinión, deberían haberse presentado los cuatro de los once aspirantes aceptados por el Tribunal Constitucional que a su juicio tienen más posibilidades de pasar a una segunda vuelta: el almirante en la reserva Henrique Gouveia e Melo; el líder de ultraderecha André Ventura; el exministro conservador Luís Marques Mendes y el exsecretario general del Partido Socialista António José Seguro.

No le preocupa que entre los presidenciables haya un radical de derecha, como Ventura, ya que confía en que, incluso si sale finalmente vencedor, la sociedad y la Unión Europea (UE) limitarán su poder.

Para Carlos Ferreira, de 81 años, que acudió hoy a votar al Agrupamento de Escolas D. Filipa de Lencastre, en estas elecciones se ha intentado «rellenar por rellenar» la lista de candidatos, con varios de ellos sin habilidades reales para presidir el país.

«Cuando fui a votar dije, ¡ahí va, son unos 20!», dijo a EFE Ferreira, quien exageró un poco porque en la papeleta aparecen 14, pese a que son 11 los oficiales, y defendió que un jefe de Estado debería tener una experiencia que lo avale, lo que no ve en todos los aspirantes.

A Américo Rebelo, de 65 años, no le gusta que haya tantos candidatos porque cree que eso provocará que haya una segunda vuelta, cuando a él le hubiera gustado saber el resultado final en esta primera ronda.

Y es que las encuestas indican que no se espera que ninguno logre más de la mitad de los votos, necesarios para proclamarse ganador en una única votación, por lo que es posible que haya una segunda vuelta en 21 días, el 8 de febrero, entre los dos más votados hoy.

Américo Rebelo explicó a EFE que ha votado a Ventura, porque le atraen las propuestas que ha realizado el aspirante ultra, quien ha afirmado que, de vencer, jugará un papel intervencionista e impulsará la agenda de su partido, Chega, con un discurso profundamente anti-inmigración y contra los gitanos.

«Me gustan candidatos que se comprometan con ideas e intenten que esas ideas estén en la estrategia de los gobiernos», sostuvo.

A ese centro también acudió Luís Santos, de 48 años, que consideró que, aunque hay muchos aspirantes, faltan opciones con el peso institucional adecuado para presidir el país.

«La elección no es quizás optar por lo positivo, sino por lo que es menos malo», reflexionó Santos, que no ve a ningún presidenciable capaz de lograr consensos en el gobierno y la población.

«Cada uno trae algo diferente -subrayó-, pero incluso así no es suficientemente esclarecedor para tener voto claro».

Adriana Monteiro, de 18 años, votó este domingo en la Escuela de Educación Secundaria Camões, en las que son sus terceras elecciones desde que cumplió la mayoría de edad, tras las legislativas de mayo pasado y las municipales de octubre.

Aseguró a EFE que tiene algunos amigos que se van a abstener en estos comicios, pese a que, para ella, «la mayor felicidad es poder votar».

«Mis padres siempre me enseñaron que abstenerme era como dar el voto a las mayorías, y si no queremos a las mayorías en el poder tenemos que votar. Es muy importante», defendió.

Los once postulantes a la Presidencia son Ventura, Seguro, Gouveia e Melo, Marques Mendes y el eurodiputado liberal João Cotrim de Figueiredo, así como la excoordinadora del Bloco de Esquerda Catarina Martins; el sindicalista André Pestana; el cofundador del partido ecologista Livre Jorge Pinto; el dirigente comunista António Filipe; el pintor Humberto Correia, y el músico Manuel João Vieira. EFE

cch/ssa/fpa

(foto)(vídeo)