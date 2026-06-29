«Peligrosa ola de calor» azota EE.UU. la semana del 4 de julio con sensación de 46 grados

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Miami (EE.UU.), 29 jun (EFE).- Estados Unidos afronta una «peligrosa ola de calor» con posibles valores récord y sensación térmica de hasta 46 grados centígrados esta semana, lo que incluirá el festivo del 4 de julio, mientras estados como Utah y Colorado declaran emergencias por incendios derivados de las altas temperaturas y la sequía que ya han dejado tres bomberos muertos.

El Servicio Meteorológico Nacional (NWS, en sus siglas en inglés) emitió un aviso porque «una peligrosa y prolongada ola de calor se intensificará a lo largo de la mayoría del centro y el este de Estados Unidos», con un riesgo de «mayor» a «extremo» en regiones como Texas, Florida, Nueva York, Illinois y Washington D.C.

La mayoría del país afrontará temperaturas máximas que podrían superar los 37 grados centígrados, aunque habrá puntos en los que la sensación térmica alcance los 46 grados, lo que podría romper récords en las mismas fechas de años anteriores, indicó el NWS.

El calor, detalló, se combinará con «altos niveles de humedad», lo que afectará primero a las ciudades en las Llanuras del Sur, el Valle Medio del Misisipi y después a la región del Atlántico Medio.

«Mucha parte del centro y este de Estados Unidos estará bajo un riesgo de calor de ‘moderado’ a ‘mayor’ el lunes, y de ‘mayor’ a ‘extremo’ el martes», señaló el pronóstico.

El NWS advirtió de que la combinación del calentamiento durante el día con un enfriamiento «limitado» en las noches elevará el riesgo de problemas de salud relacionados con el calor.

Decenas de incendios

Este pronóstico llega mientras el oeste de Estados Unidos lidia con el fuego en estados como Nuevo México, Arizona y Nevada, con tres bomberos muertos y dos heridos en la frontera de Colorado con Utah, informó el domingo el Servicio de Incendios Forestales de EE.UU.

Los gobernadores de Colorado y Utah han declarado el estado de emergencia por los incendios, propiciados por el calor y las condiciones secas.

Por ahora, hay 27 incendios mayores en Estados Unidos que afectan un conjunto de 10.435 hectáreas, lo que incluye a Alaska, Utah, Nuevo México, Arizona, Nevada, Carolina del Norte, Florida, Idaho y Wyoming, de acuerdo con el National Interagency Fire Center del Gobierno federal.

En lo que va de año, los incendios forestales en Estados Unidos ya han afectado un 70 % más territorio que en el mismo período de 2025, con más de 35.000 siniestros que han dañado casi 1,9 millones de hectáreas, según la misma fuente. EFE

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