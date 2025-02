«Pensé que me había comido»: un kayakista atrapado en las fauces de una ballena en Chile

Un joven que andaba en kayak junto a su padre en aguas del Estrecho de Magallanes, en el sur de Chile, fue atrapado brevemente en las fauces de una ballena jorobada antes de escupirlo, momento que fue captado en un video.

«Siento algo entre azul y blanco que me pasa cerca de la cara, y está como por un lado y por encima. No entendía qué estaba pasando y entonces me hundo. Pensé que (la ballena) me había comido», relató Adrián Simancas, de 24 años, de origen venezolano, al canal TVN.

La escena se produjo la semana pasada cerca de las costas de Punta Arenas, ciudad a 2.200 km al sur de Santiago, en la Bahía El Águila.

El video se hizo viral esta semana.

El padre de Simancas se encontraba en otro kayak en las cercanías y grabó el momento. Más tarde subió el video a sus redes sociales.

«Cuando volteo no veo nada, no veo a Adrián. Ese fue el único momento de susto realmente que tuve, porque no lo vi como por tres segundos. Y de repente sale así como disparado», describió Dell Simancas a la estación chilena.

Una vez que lo distingue, agarrado a su embarcación inflable, el padre le dice a su hijo: «¡Eh! Ya, vente, vente. Tranquilo, agarra el bote, agárralo, agárralo. No te subas. (…) Vete para la orilla».

Mientras eso ocurre, el cetáceo se sigue contorneando detrás, pero sin presentar peligro aparente para padre e hijo.

Después del incidente, Adrián fue llevado hasta la orilla por su padre, donde comprobaron que no estaba herido por lo que no fue necesario ir a un centro hospitalario.

Los expertos explican que la ballena no iba a poder tragarse al joven kayakista, considerando que esta especie de ballenas tiene una garganta pequeña, de menos de 40 cm de diámetro.

«Al parecer el kayak se encontraba justamente en el parche de alimentación (de kril o peces)» de la ballena, explicó a la AFP la bióloga marina y académica de la Universidad de Chile, María José Pérez.

Por eso se ve cómo «emerge a la superficie de lado, con la boca abierta, ya que probablemente se estaba alimentando».

«Estos eventos son muy poco frecuentes y han sucedido en presencia de embarcaciones silenciosas, como los kayaks, que, dado que la ballena estaba en otra actividad, probablemente no se percató de su presencia», afirmó.

