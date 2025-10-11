«Por fin sentimos esperanza» de un retorno de los rehenes israelíes celebra multitud en Tel Aviv

3 minutos

Decenas de miles de israelíes se reunieron en Tel Aviv bajo una pantalla que marca los 735 días desde que Hamás secuestró a los rehenes y los llevó a Gaza el 7 de octubre de 2023 y por primera vez esperan que el alto al fuego ponga fin a su calvario.

«Siento una emoción inmensa, no tengo palabras para describirla, para mí, para nosotros, para todo Israel, que quiere que los rehenes vuelvan a casa y espera verlos a todos regresar», declaró Einav Zangauker, madre del rehén Matan Zangauker, de 25 años.

Zangauker prometió que las familias seguirán «gritando y luchando hasta que todos estén de vuelta».

Zairo Shachar Mohr Munder afirmó: «Por fin sentimos esperanza, pero no podemos ni vamos a detenernos ahora».

Los restos de su tío Abraham Munder – secuestrado el 7 de octubre de 2023 durante el ataque sin precedente de comandos de Hamás contra Israel – fueron hallados por el ejército israelí en agosto en la Franja de Gaza.

«Todos deben regresar a sus hogares, tanto los vivos como los muertos», añadió Munder en este acto organizado por un colectivo de familiares de rehenes.

En la plaza denominada de los Rehenes en el centro de Tel Aviv, muchos llevan camisetas con imágenes de los rehenes aún cautivos en Gaza, que podrían ser liberados lunes.

Israel y Hamás lograron el jueves un acuerdo sobre un cese el fuego en Gaza en base a una propuesta del presidente estadounidense, Donald Trump, una etapa mayor para poner fin a dos años de una guerra que arrasó al territorio palestino.

– «Trump, el héroe» –

El acuerdo de cese el fuego que entró en vigor el viernes a las 09H00 GMT, prevé el retorno a Israel de los 48 rehenes retenidos en la Franja de Gaza: 47 secuestrados el 7 de octubre (de los cuales 27 murieron), así como los restos de un soldado israelí muerto en 2014 en una guerra anterior en Gaza.

Tras el regreso de los cautivos de Gaza, Israel procederá a la liberación de unos 2.000 presos palestinos, según los términos de la primera fase del acuerdo de alto el fuego firmado por ambas partes.

Donald Trump, «usted entró a la historia», dijo por su parte Efrat Machikawa, sobrina de Gadi Moses, quien fue liberado luego de 482 días de cautiverio.

Algunas banderas estadounidenses se mezclan con las de Israel en la plaza.

De repente, la muchedumbre se estremeció. «¡Witkoff, es Witkoff!», se entusiasmaron algunos creyendo percibir al emisario estadounidense, cuyo discurso un poco más tarde en la noche fue recibido con gritos «¡Thank you Trump!».

Cuando se mencionaba al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, se escucharon abucheos.

Otros manifestantes elogian a «Trump, el héroe».

– «Sentimientos encontrados» –

Benjy Maor tiene «sentimientos encontrados».

Este israelo-estadounidense dice venir todos los sábados por la noche desde hace dos años para marchar en solidaridad con «las familias de los rehenes» y pedir el fin de la guerra.

«Sentimos un poco de optimismo. Pese a la euforia causada por [el anuncio de] la liberación de los rehenes, nosotros vivimos un periodo muy complejo», señala.

Añade que «algunas familias podrán organizar los funerales de sus familiares muertos hace dos años por Hamás, mientras que otros celebrarán el retorno de sus familiares vivos».

