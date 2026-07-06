«Que se busque a Cristina», piden tras 15 años de un feminicidio emblemático en Guatemala

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Ciudad de Guatemala, 6 jul (EFE).- La familia de Cristina Siekavizza, desaparecida hace 15 años en un caso de presunto feminicidio emblemático en Guatemala, instó este lunes a la ciudadanía a perder el miedo y aportar información anónima que permita localizar sus restos.

«Después de 15 años, nuestra familia pide una sola cosa, que se busque a nuestra querida Cristina (…) para devolvérnosla con dignidad para darle cristiana sepultura», dijo su madre, Angelis de Siekavizza.

En una conferencia de prensa, los padres y los hijos de la víctima hicieron un llamado urgente para cerrar un proceso que permanece abierto desde que Cristina Siekavizza fuera vista por última vez en su vivienda familiar la noche del 6 de julio de 2011.

Aunque inicialmente la desaparición de Cristina se investigó como un secuestro, la Fiscalía orientó luego las pesquisas hacia su esposo, Roberto Barreda, quien huyó con sus dos hijos hacia México, donde fue detenido en 2013.

Roberto Barreda habría actuado con la presunta complicidad de su madre, la exmagistrada de la Corte Suprema Beatriz Ofelia de León, vinculada al proceso por encubrimiento e influencias judiciales.

A pesar de que en 2019 Barreda fue enviado a juicio por femicidio y obstrucción a la justicia, el proceso quedó truncado cuando falleció en 2020 por complicaciones de la covid-19 antes de que concluyera, una situación que extinguió la posibilidad de una condena.

En ese sentido, Juan Luis Siekavizza, padre de Cristina, denunció las constantes maniobras destinadas a obstruir la justicia y la posterior reducción de recursos en la fiscalía especial que investiga el caso.

Claudia Hernández, directora de la Fundación Sobrevivientes, entidad que acompaña legal y psicológicamente el caso, urgió a las autoridades estatales a frenar la impunidad estructural que rodea el proceso.

«Llevamos 15 años esperando poderla encontrar (…) pedimos información clara para poder hallarla y que los hijos y su familia puedan ya darle cristiana sepultura». EFE

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