«Que vuelva sana y salva»: el reclamo de la madre de uruguaya detenida en la flotilla

Montevideo, 3 oct (EFE).- Madre de una de las uruguayas que viajaban en la Flotilla Global Sumud interceptada por Israel, Mabel García dijo que tiene la esperanza de que «vuelva sana y salva» y que sigue «minuto a minuto» la situación de su hija, quien, remarcó, es «una humanista» y no cometió ningún delito.

En declaraciones a EFE, García dijo que tanto su hija, la capitana de veleros y jefa de rescate Ana Zugarramurdi, como los tripulantes de la flotilla que viajaban con ella «siguen incomunicados» y permanecen «en carácter de secuestrados».

«En este momento lo que están tratando los abogados es poder entrar a la prisión» de Ktzi’ot, en el desierto de Néguev, entre Gaza y Egipto».

Los abogados del centro legal para los derechos de las minorías árabes en Israel Adalah – explicó- «están apostados en la puerta de la prisión tratando de entrar para acompañarlos en los interrogatorios». «También está el embajador de Uruguay en Israel ahí en la puerta de la prisión tratando de ver si tienen acceso», añadió.

Dice de su hija -que hace años trabaja en causas humanitarias, «rescatando migrantes y patrullando las costas de Libia» con diversas ONG- es «cualquier cosa menos una terrorista», que es como Israel catalogó a los activistas de la Flotilla.

«Es una humanista, una idealista, siempre tratando de trabajar en causas humanitarias, entonces, frente a esta situación, de inmediato integró la Flotilla. Además la llamaron también porque necesitan gente con experiencia de estar en el mar y de manejar embarcaciones», manifestó. EFE

