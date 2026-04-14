«Quita los aranceles y hablamos», lanza Petro a Noboa en medio de su crisis diplomática

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«Quita los aranceles y hablamos», lanzó este lunes el presidente colombiano, Gustavo Petro, a su par ecuatoriano, Daniel Noboa, en medio de una crisis diplomática que escaló al comercio bilateral y la cooperación energética.

Desde el inicio de una guerra comercial en febrero, Colombia suspendió la venta de electricidad a Ecuador, que en 2024 tuvo apagones masivos a raíz de una sequía histórica que afectó su producción de energía.

El enfrentamiento se da, precisamente, en medio de pronósticos que avizoran un duro fenómeno climático de El Niño para mediados de año, que afectará a varios países de la región.

El Niño «va a golpear a Ecuador, deja a Ecuador sin energía eléctrica», dijo Petro durante una reunión televisada con sus ministros en la ciudad fronteriza de Ipiales (sur), en la que reafirmó que su gobierno no reanudará la exportación de electricidad al país vecino.

«Quita los aranceles y hablamos», agregó el mandatario colombiano dirigiéndose a su par ecuatoriano.

Las dos naciones acumulan tensiones por los reproches de Noboa sobre una supuesta falta de apoyo de Petro en el combate al narcotráfico en la frontera común.

La semana pasada Noboa, aliado del estadounidense Donald Trump, subió las tarifas a las importaciones colombianas del 50% al 100%.

Colombia impuso inmediatamente aranceles recíprocos, pero Petro precisó durante la reunión que no impondrá tasas a los insumos ecuatorianos que se utilizan para la fabricación de productos colombianos.

«No hay aranceles al 100% (…) No somos tan tontos», dijo el mandatario, que anunció una política de «subsidios y aranceles inteligentes» para los sectores productivos afectados por la guerra comercial.

«Lo que está haciendo Noboa es entregarle la frontera a la mafia», sostuvo Petro en su discurso.

«Cerrar la frontera por vías de aranceles (…) ¿Qué produce eso? No que los pueblos dejen de comerciar, sino que los ecuatorianos pasen al contrabando», agregó.

Las tensiones aumentaron luego de que Petro calificara la semana pasada de «preso político» al exvicepresidente ecuatoriano Jorge Glas, condenado por corrupción en su país.

En 2024, el gobierno de Noboa detuvo a Glas en un asalto militar a la embajada de México en Quito, que le había otorgado asilo político.

Petro criticó esa incursión -que ocasionó la ruptura de relaciones diplomáticas entre Ecuador y México- y otorgó la nacionalidad colombiana a Glas.

vd/lb